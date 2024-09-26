Gümüş fiyatları 12 yılın zirvesine çıktı! İşte gram gümüş fiyatları

26 Eylül 2024 17:34 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:35

Amerika Merkez Bankası'nın parasal gevşemeye sürecine girmesiyle beraber altın gibi gümüş de rekor seviyeleri test etti. Ons gümüşün fiyatı 32,71 dolara kadar çıkarak son 12 yılın en yüksek seviyesine çıkarken gram gümüş 35,22 TL oldu.

FED​'in para politikasında parasal gevşeme sürecine girmesiyle değerli metallerde rekor serisi başladı. Ons gümüş​ 12 yılın zirvesine çıkarak 32 doların üzerini gördü.

GÜMÜŞTE REKOR SEVİYE

ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimine gitmesi ve küresel merkez bankalarının da faiz indirimlerine devam etmesi altın​, dolar ve gümüş piyasaları olumlu etkiledi. Faiz indirimleri​ ile beraber piyasada risk iştahı düştü. Böylelikle emtia fiyatları yükselişe geçti.

GRAM GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan Çin'in ekonomik aktiviteyi destelemek için attığı teşvik adımları da değerli metalleri destekledi. Altınla beraber gümüş fiyatları da rekor seviyelere geldi.

Ons gümüşün bugün itibarıyla 32,71 doları test ederek son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş fiyatları son olarak 2011 yılında 50 dolar seviyesine çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altının 3 bin lira seviyesine çıkığı şu günlerde gram gümüş fiyatları da yükseldi. Gram gümüş 35,29 liradan işlem görüyor.