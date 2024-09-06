Gümüş ithalatı bir yılın zirvesinde!

06 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:20

Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinden toparlanırken gümüş ithalatı yükselişe geçerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, altın ithalatı ağustos ayında bir önceki ay 15 ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Gümüş ithalatı yükselişe geçerek 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN İTHALAT RAKAMLARI BELLİ OLDU

Ağustos ayında altın ithalatı 7 bin 644 kilogram oldu. Bir önceki ay bu rakam 6 bin 193 kilogramdı. 2023 yılının ağustos ayında 21 bin 223 kilogram seviyesine geldi.

GÜMÜŞ İTHALATI ARTTI

Gümüş ithalatı ise 53 bin 175 kilogram oldu. Bir önceki ay 47 bin 940 kilogram, geçen yıl ağustos ayında 31 bin 956 kilogram gümüş ithalatı yapıldı.