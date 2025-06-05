Gümüş yatırımcısına bayram havası: 13 yılın zirvesinde

Spot piyasada gümüş, 2012’den bu yana ilk kez 35 dolar seviyesini aşarak son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümüş yatırımcılarının yıllardır beklediği yükseliş gerçekleşti. Spot piyasada gümüşün ons fiyatı 35.80 dolara kadar tırmanarak son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam en son Ekim 2012’de görülmüştü.

ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKIN

Yurtiçinde de hareketlilik dikkat çekiyor. Gümüşün gram fiyatı 45.1791 liraya çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Günlük bazda ise yükseliş oranı yüzde 4’e yaklaştı.

Gümüş, tarihindeki en yüksek seviye olan 49.81 dolara 25 Nisan 2011’de ulaşmıştı. Mevcut fiyatlarla, bu rekor seviyeye olan mesafe yüzde 29.35’e kadar düştü. Analistler, bu güçlü ivmenin korunması halinde yatırımcıların uzun süredir beklediği tarihi zirvenin yeniden test edilebileceğini belirtiyor.