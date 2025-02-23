Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 23 Şubat piyasalarda son durum

Günce altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 23 Şubat 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibi altında. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar sürerken altın fiyatları ve döviz kurları günden güne farklılık arz ediyor. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Alış 3.437,53 TL
Satış 3.438,07 TL
Alış 5.772,00 TL
Satış 5.822,00 TL
Alış 11.546. 00 TL
Satış 11.645,00 TL
Alış 23.016,00 TL
Satış 23.190,00 TL
Alış 2.934,68 dolar
Satış 2.935,11 dolar
23 Şubat Pazar günü İstanbul serbest piyasada güncel döviz kurları şöyle:
Dolar/TL: 36,4592
Euro/TL: 38,1913
Sterlin/TL: 46,1445