Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 23 Şubat piyasalarda son durum

Günce altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...

Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 23 Şubat 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibi altında. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar sürerken altın fiyatları ve döviz kurları günden güne farklılık arz ediyor. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? (23 ŞUBAT)

Alış 3.437,53 TL

Satış 3.438,07 TL

23 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.772,00 TL

Satış 5.822,00 TL

23 ŞUBAT 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 11.546. 00 TL

Satış 11.645,00 TL

23 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 23.016,00 TL

Satış 23.190,00 TL

23 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.934,68 dolar

Satış 2.935,11 dolar

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU? (23 ŞUBAT PAZAR)

23 Şubat Pazar günü İstanbul serbest piyasada güncel döviz kurları şöyle:

Dolar/TL: 36,4592

Euro/TL: 38,1913

Sterlin/TL: 46,1445