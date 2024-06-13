Güncel emekli banka promosyon ücretleri haziranda coştu! Bankalar arası rekabet emekliye yarayacak

13 Haziran 2024 15:12 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:11

AK Parti ile CHP'den ortak çalışma! Asgari ücret ve emekli maaşı için düğmeye bastılar

AK Parti ile CHP'den ortak çalışma! Asgari ücret ve emekli maaşı için düğmeye bastılar

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

Emekli promosyon kampanyalarına yeni ayar çekildi. Milyonlarca emeklinin gözü banka promosyon ücretlerine çevrildi.

Haziran ayı emekli promosyonları hayrete düşürdü. Haziran ayı kamu ve özel banka promosyon tutarları 18 bin TL'yi gördü.

Emekliyi harekete geçirerek promosyon tutarları ve nakit promosyon tutarları yüzleri güldürdü. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar da netleşti.

EMEKLİ PROMOSYON HAZİRAN ÖDEMELERİ 2024

Emekli vatandaşların faydalandığı banka promosyonu için bankalar kıyasıya yarışıyor.

Haziranda rakamlar yukarı çekildi. Promosyon kampanyaları Haziran ayarı yapıldı.

Bankaların güncel emekli banka promosyon ücretleri şöyle;

HALKBANK PROMOSYON ÜCRETİ

Halkbank aracılığı ile emekli vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alacak.

10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar 12.000 TL ödeme alacak.

GARANTİ BBVA PROMOSYON ÜCRETİ

Garanti BBVA'da promosyon avantajı 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon verilecek.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ ING'DE

ING aracılığı ile emekli vatandaşlar 18.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alacak.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL emekli promosyonu ödenecek.

Emekli maaşını ING'ye taşıyan emekliler 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu ve Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan faydalanacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ

Ziraat Bankası aracılığı ile emekli vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alacak.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin uyguluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

İş Bankası'nda promosyon avantajı 28 Mart – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL promosyon alacak.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL promosyon yatırılacak.

DENİZBANK PROMOSYON ÜCRETİ

DenizBank aracılığı ile emekli vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alacak.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin uyguluyor.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL ödeme alacak.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Fibabanka, emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL ödenecek.

AKBANK PROMOSYON ÜCRETİ 2024

Emekli aylığını Akbank'a taşıyan emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para alacak.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekli aylığını Finansbank'a taşıyan emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü kazanacak.

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON ÜCRETİ

Vakıfbank emekli promosyon ücretleri şöyle;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL

TÜRKİYE FİNANS PROMOSYON ÜCRETİ 2024

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyona ek olarak bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül verecek.

Promosyondan SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'ta tutan emekliler yararlanacak.