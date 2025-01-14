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Günde 80 bin ekmek üretimi! Fiyatı ucuzluğuyla dikkat çekiyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:58
Günde 80 bin ekmek üretimi! Fiyatı ucuzluğuyla dikkat çekiyor

Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler, 7 TL gibi uygun bir fiyata satılarak vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor. Fabrika günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip, vatandaşlar durumdan oldukça memnun. Vatandaşlardan Mehmet Sıddık Çiçek, ''Biz çok sevindik. Yoksa fırsatçılar ekmeği 20 liradan aşağı satmazdı" dedi.

Elazığ​ Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmek ihtiyacını karşılamak için geçtiğimiz aylarda önemli bir projeyi hayata geçirmişti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın “Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu” çerçevesinde şehre kazandırdığı Halk Ekmek​ Üretim Fabrikası, kısa sürede büyük ilgi gördü. Yıldızbağları Mahallesi'nde 725 metrekarelik bir alanda kurulan ve günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 7 gün 24 saat esasına göre üretim gerçekleştiriyor.

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Yüksek standartlarda modern ekipmanlarla donatılan tesiste üretilen ekmekler, kent genelinde 52 farklı noktadan vatandaşlara ulaştırılıyor.

VATANDAŞIN BÜTÇESİNE KATKI

Belediye bünyesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisi gibi merkezi noktalarda satış yapılırken, şehrin farklı mahallelerindeki 48 büfe sayesinde de halkın bu hizmete kolayca erişmesi sağlanıyor.

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FIRSATÇILARA GEÇİT YOK 

Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler, 7 TL gibi uygun bir fiyata satılarak vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

Uygun fiyatlarla sofralarına taze ve sağlıklı ekmek ulaştığını belirten Mehmet Sıddık Çiçek, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ''Biz çok sevindik. Belediye başkanımız bu ekmeği çıkarmasaydı, fırsatçılar ekmeği 20 liradan aşağı satmazdı. Biz şu anki durumdan memnunuz. Ekmeğimizi alıyoruz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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