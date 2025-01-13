Ekmek ve simide zam geldi! O ilde de fiyatlar değişti

13 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:23

Bir ilde daha ekmek ve simit fiyatları zamlandı. 200 gramı 10 TL’den satılan ekmeğe 2.5 TL zam yapıldı. 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 200 gram ekmek 12 lira 50 kuruştan satılacak.

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Denizli’de ekmek​ fiyatı zamlandı. Çarşamba gününden itibaren 200 gram ekmek 12 lira 50 kuruştan satılacak. Ekmeğin yanı sıra simide de yüzde 50 zam yapıldı. DENİZLİ​'DE EKMEK VE SİMİDE ZAM Denizli’de yeni yılla birlikte ekmek ve simit​ fiyatlarına zam geliyor. 200 gramı 10 TL’den satılan ekmek, 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 12 Lira 50 kuruştan satılmaya başlanacak. Denizli’de ekmeğe zam geliyor. 200 gramı 10 TL’den satılan ekmeğe 2.5 TL zam yapıldı. 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 200 gram ekmek 12 lira 50 kuruştan satılacağı belirtildi. Ekmeğin yanı sıra simide de yüzde 50 zam yapıldı. Denizli’de son zamla birlikte simit 15 TL oldu. Simit zammının bügünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi. İlgili Haberler Ekmek zammı krizi: Fırınların üretimi kestiği iddiası sonrası tartışmaya nokta kondu