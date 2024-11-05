Günlük bin lira yevmiyesi var, çalışacak işçi yok! Sadece eş dost gidip çalışıyor

05 Kasım 2024 10:18 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:19

Türkiye'nin değerli tarım bölgesi depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da yer fıstığı hasadı başladı. Tarladan 60 TL'den çıkan yer fıstığının market raflarında fiyatı belli oldu. Tarla sahibi günlük işçi yevmiyelerine değinerek sadece eş dost akrabanın çalıştığını ve 1000 TL'ye işçi bulamadıklarını belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen en önemli tarım şehirlerinden Hatay’da yer fıstığı hasadı başladı. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Fakıoğlu, ilk defa ekim yaptığı 20 dönümlük tarlasında yer fıstığı hasadı yapıyor. Ali Fakıoğlu günlük yevmiye fiyatlarına değinerek işçi bulamadıklarını söyledi.

20 dönümlük tarlada yer fıstığı hasadı yapan Ali Fakıoğlu geçen hafta hesabına başladıklarını belirterek, ''Normali nisan ayında ekilmesi gerekirken biz daha önce buğday ektiğimiz için buğday hasadından sonra ektik. Fıstık ekiminde bu yıl ilk deneyimim oldu ama buna rağmen çok güzel kimyasal madde kullanmadan yetiştirdiğimiz ilk ürün'' dedi.

Ali Fakıoğlu işçi bulamadıklarını için eş dost akrabanın çalıştığını söyleyerek, ''Tarla fiyatı 50 ile 60 TL arasında değişirken market raflarında ise 90 ile 120 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

YER FISTIĞI FİYATI

Tarlada imece usulü olarak yer fıstığı topladıklarını belirten Süheyla Özkurt, "Burada fıstık topluyoruz ve ücret almıyoruz. Burada bir kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. İmece usulü ile tarla sahibine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde onlar da gelip bana yardım ediyorlar. Yer fıstığın fiyatı 1000 ile 1200 TL arasında değişiyor ama 750 TL veren de var. Bu kadar paralar verilmesine rağmen işçi bulunamıyor. Bu yüzden tarla sahibi de bizden rica etti ve aramızda bir grup oluşturduk. Bu grup şeklinde gerekirse fıstık ya da zeytin hasadını birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İŞÇİ YEVMİYELERİ 750-1200 TL ARASINDA AMA İŞÇİ BULUNAMIYOR

Bu yıl ilk defa ektikleri yer fıstığından güzel verim beklediklerini dile getiren Yusuf Fakıoğlu, "Bu yıl ilk yılımızda fıstık ekimi yaptık. Şimdi hasadını yapıp toplamaya çalışıyoruz. Fıstığım iyi, fena değil. Tek sıkıntımız işçi bulamıyoruz. Tarladaki ürünlerimizi akraba eş dost kişilerle birlikte topluyoruz. Normal işçilerin yevmiyeleri 750 TL ile 1200 TL arasında değişirken bu paralara bile eleman bulamıyoruz. İşçi sıkıntısı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.