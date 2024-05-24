Günlük doğalgaz üretiminde rekor! Bakan Bayraktar duyurdu 

24 May 2024 20:17 - Güncelleme : 24 May 2024 20:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Habertürk canlı yayınında günlük doğalgaz üretiminin yeni bir rekora ulaştığını açıkladı.

Bugün itibariyle rekor kırıldığını açıklayan Bakan Bayraktar, üretimin günlük 5 milyon metreküpe ulaştığını, günlük 5 milyon haneye yetecek düzeyde doğal gaz üretildiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, doğalgazın Türkiye'nin hem ev halkı hem de sanayi için en önemli yakıtlardan biri olduğunu hatırlatırken, köylere ve ulaşılması zor bölgelere de doğalgaz getirilmesinin çevreci enerji üretimi için önemine dikkat çekti.

Sanayinin ihtiyaçlarını karşılamada ve elektrik üretiminde de doğalgazın kritik bir rol oynadığını belirten Bayraktar, şu açıklamaları yaptı:

"Elbette sanayimizin ihtiyacı olarak önemli. Bir önemli nokta da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Biz doğalgazı büyük oranda ithal ederek kullanıyorduk. Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle beraber kendi gazımızı üretir hale geldik.

"DOĞALGAZ ÜRETİMİNDE REKOR KIRILDI"

Bu hafta itibarıyla Sakarya gaz sahasından günde 5 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Hane halkımız, meskenlerde kullanılan doğalgaza baktığımızda bugün 20 milyon haneye doğalgaz gidiyor. Bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı bugün itibariyle üretiyoruz. Bugünkü rakam hane halkının yüzde 10 ihtiyacını karşılıyor. Sanayi ve elektrikte Türkiye'nin 50 milyar metreküp tüketimi var. Üretimimiz erken aşamalarda.

Esas itibarıyla hedefimiz hane halkının tüketimini kendi kaynaklarımızla ilk etapta karşılayabilmek. Şu anda 5 milyon metreküp ulaştığımız rakam. 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpü hedefliyoruz. 20 milyon eve ulaşmamız için bunu 5 katına çıkarmamız lazım. 2028'e kadar bunu gerçekleştirmek hedefimiz. Evlerimizdeki gazın tamamı bu sahadan karşılanmış olacak."