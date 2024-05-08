Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem, gelire göre tarife geliyor

08 May 2024 17:26 - Güncelleme : 08 May 2024 17:28

Hükümetin elektrik ve doğalgaz tarifleri üzerinde yeni bir düzenlemeye gideceği düzenlemenin gelir gruplarına göre belirleneceği iddia edildi.

GELİRE GÖRE TARİFE

Milyonları yakından ilgilendiren 2023 yılı Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık 25 metreküpe denk gelen doğalgaz desteği mayıs ayıyla beraber sona erdi. Tüketiciler ise doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

ABD merkezli Bloomberg’te yer alan iddiaya göre, gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışılıyor.

HÜKÜMET BİR SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini belirtti.

Hükümet geçen yıl seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğalgazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.