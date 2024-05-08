Petrolde rüzgar tersine döndü, ABD'den 2 yıllık tahmin geldi! Akaryakıtta indirim beklentisi

08 May 2024 15:51 - Güncelleme : 08 May 2024 15:52

Petrol piyasaları küresel risklere ve FED kararlarına bağlı olarak gelgitli bir seyir izledi. Petrol çarşamba günü itibarıyla iki ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi bu ve gelecek yıl için fiyat tahminlerinde bulundu.

KÜRESEL PETROL STOKLARI GERİLEDİ

EIA'nın "Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarındaki düşüş ve jeopolitik gerilimlerle nisanda önceki aya göre 5 dolar artarak ortalama 90 dolar seviyesinde işlem gören Brent türü ham petrolün varil fiyatı, üst üste dördüncü aylık artışını kaydetti.

Jeopolitik gerilimlere rağmen ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma, yılın büyük bölümünde yedek üretim kapasitesiyle bastırıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri, küresel petrol stoklarında düşüşe neden oldu. Söz konusu stoklar yılın ilk yarısında günlük ortalama 300 bin varil azaldı.

OPEC+ grubunun bazı üyelerinin yılın ikinci yarısında da üretim kesintilerine devam etmesiyle bu dönemde nispeten dengeli bir petrol piyasası öngörülüyor.

FİYATLAR AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87,79 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam önceki raporda 88,55 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 83,05 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, geçen ay 83,78 dolar olarak öngörülmüştü. Gelecek yıl ise daha güçlü üretimin küresel petrol stoklarında günlük 400 bin varil artışa neden olması ve fiyatların bu yıla göre gerilemesi bekleniyor.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 85,38 dolar, WTI ham petrolü ise 80,88 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

Piyasalarda, küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesine ve keskin fiyat dalgalanmalarına neden olan Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklı büyük bir belirsizlik de devam ediyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİR Mİ?

ABD’den gelen fiyat tahminleri sonrasında yurt içinde de akaryakıt fiyatlarının tahminlerin gerçekleşmesi halinde zamlanmaması bekleniyor. Son olarak petrol fiyatları 83 doların altına düştü. Benzin ve motorine ise dün geceden itibaren indirim geldi. Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi.