Haberler peş peşe geldi, petrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımı durdurması, ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi ve OPEC+ ülkelerinin üretimi artırma kararının etkisiyle düşüşünü sürdürdü.

BRENT PETROL VARİL FİYATI GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı Salı günü 71,08 dolara gerileyerek %0,75 düşüş yaşadı. ABD ham petrolü (WTI) ise %0,53 değer kaybederek 68,01 dolara düştü.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı tüm askeri yardımların durdurulduğunu doğruladı. Bu gelişme, Trump’ın geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Piyasalar, Washington ile Kiev arasındaki gerilimin azalmasını, Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşeyebileceği ve piyasaya daha fazla petrol girebileceği şeklinde yorumladı.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarından Rusya’ya uygulanabilecek bazı yaptırımların hafifletilmesi konusunda bir liste hazırlamalarını istedi. Önümüzdeki günlerde Moskova ile yapılacak görüşmelerde bu konunun ele alınması bekleniyor.

Ancak Goldman Sachs analistlerine göre, Rus petrol ihracatını asıl sınırlayan yaptırımlar değil, Rusya’nın OPEC+ ile belirlenen üretim kotası. Bu nedenle, yaptırımların gevşetilmesi petrol arzında büyük bir artışa yol açmayabilir.

Öte yandan, OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini 138 bin varil artırma kararı alması da fiyatları baskı altına aldı. Bu, 2022’den bu yana yapılan ilk üretim artışı olacak. Pazartesi günü petrol fiyatları bu haberin etkisiyle yaklaşık %2 değer kaybederek son 12 haftanın en düşük seviyesine indi.

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri de piyasalarda endişe yarattı. ABD’nin Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata %25, Kanada enerji sektörüne %10 ve Çin ürünlerine ise %20’ye varan ek vergiler getirmesi, küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu durumun ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını ve petrol talebini azaltacağını belirtiyor.

Analistler, Trump yönetiminin enerji politikalarıyla ilgili belirsizliğin piyasaları tedirgin ettiğini söylüyor. Ancak şu an için en büyük etkiyi ABD’nin gümrük vergilerioluşturuyor.