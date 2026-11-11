Hafif çelik binalar için yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlıyor

Yangın ve korozyona karşı koruma gibi başlıkların ilk kez mevzuata girmesi, sektörde kalite çıtasını yukarı taşıyacak. Hızlı, öngörülebilir maliyetli ve güvenli konut arayışı büyürken üreticiler de 1 Ocak 2027'deki yürürlük tarihine hazırlanıyor. İkranur Prefabrik Kurucu Ortağı Oğuzhan Sayım, düzenlemenin hem iç pazarda güveni artıracağını hem de Türk hafif çelik üreticilerinin ihracattaki elini güçlendireceğini söyledi.

17 Mayıs 2026 tarihli ve 33256 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik, sektörün teknik çerçevesini yeniden çiziyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yönetmelik; ön üretimli, karma, modüler ve profille yerinde yapım hafif çelik binaların tasarımını tek bir kapsam altında topluyor. Bu binalarda, AB'nin 305/2011 sayılı tüzüğüyle uyumlu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygun malzeme kullanılması zorunlu tutuluyor. Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda ise önce Türk Standartları, bunların bulunmadığı durumlarda Avrupa Standartları esas alınacak.

Yürürlük tarihine iki aydan kısa süre kala düzenleme, hafif çelik üreticilerinin gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Sektördeki bu gelişmeyi İkranur Prefabrik Kurucu Ortağı Oğuzhan Sayım şöyle değerlendirdi: "Hafif çelik sektörü bu yönetmelikle birlikte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir teknik çerçeveye kavuşuyor. Avrupa Standartlarına yapılan atıf, Türk üreticisinin AB pazarında kullanacağı teknik dili de netleştiriyor. Mühendislik, üretim ve montajı tek çatı altında yürüten firmalar için bu düzenleme, yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor."

"YANGIN VE KOROZYON TASARIMI SEKTÖRDE KALİTEYİ BELİRLEYECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmeliğe ilişkin açıklamasına göre hafif çelik yapılarda yangın tasarımına dair kurallar ilk kez mevzuata dahil edildi. Buna göre yüksek sıcaklık etkisi altında taşıma gücü ve rijitlik kayıplarının tasarım aşamasında hesaba katılması zorunlu hale getirildi. Korozyona karşı koruma da düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Galvaniz kaplama miktarı artık yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenecek. Yapı elemanlarının ve birleşimlerinin vida ve bulonla güvenli tasarımına ilişkin esaslar da açık biçimde tanımlandı. Bakanlık, düzenlemeyle tasarım ve uygulama süreçlerinin daha etkin şekilde denetlenebilir hale geleceğini vurguluyor.

Sayım, yangın ve korozyon tasarımına getirilen zorunlulukların son kullanıcı açısından en somut kazanımlar olduğuna dikkat çekti: "Galvaniz kaplamanın her ilin korozyon sınıfına göre belirlenmesi, Karadeniz kıyısındaki bir çelik ev ile İç Anadolu'daki bir çelik evin artık aynı reçeteyle üretilmeyeceği anlamına geliyor. Yangın etkisinin taşıma gücü hesabına girmesi ise mühendisliği olmayan üretimin önünü kesecek. Bu tablo, çelik ev fiyatları karşılaştırılırken yalnızca metrekare fiyatına değil, projenin arkasındaki mühendislik hesabına da bakılmasını gerektiriyor. İkranur Prefabrik olarak İstanbul Çatalca'daki 8.000 metrekare kapalı alana sahip tesisimizde her projeyi bilgisayar destekli tasarım ve rol form hatlarıyla, projeye özel kesimle üretiyoruz. Taşıyıcı sisteme verdiğimiz 50 yıllık garanti de mühendisliğe duyduğumuz güvenin bir göstergesi."

HAFİF ÇELİK KONUTTA HIZ VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKIYOR

Konut sahibi olmak isteyenlerin beklentileri son yıllarda belirgin biçimde değişiyor. Şantiye süresinin uzaması ve maliyetlerin proje boyunca öngörülememesi, alıcıları fabrikada üretilen yapı sistemlerine yöneltiyor. Hafif çelik yapılarda taşıyıcı elemanların fabrikada hazırlanıp sahada monte edilmesi, kaba yapı sürecini haftalara indirebiliyor. Bu avantaj özellikle kırsal arazilerde, müstakil villa projelerinde ve ulaşımın zor olduğu bölgelerde belirleyici hale geliyor. Çelik konstrüksiyon villa ve prefabrik ev talebinin yanı sıra hangar ve ticari yapılarda da hafif, ekonomik ve hızlı kurulan sistemlere yönelim güçleniyor. Panel halinde sevk edilebilen yapıların taşınabilirliği, sektörün ihracat potansiyelini de büyütüyor. Yeni yönetmelikle birlikte tüketicinin prefabrik fiyatları ve çelik ev seçeneklerini ortak teknik ölçütlere göre karşılaştırabilmesi bekleniyor. Uzmanlar, standartlaşmanın sektörde kalite odaklı bir rekabeti beraberinde getireceğini öngörüyor.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN HAFİF ÇELİK YAPIYI DAHA FAZLA ÜLKEYE TAŞIYACAĞIZ"

Hafif çelik yapı ve prefabrik konut alanında 12 yıllık deneyime sahip İkranur Prefabrik, betonarme ile başladığı yolculuğunu kendi çelik konstrüksiyon fabrikasını kurarak sürdürüyor. Şirket, Çatalca'daki tesisinde 100 kişilik ekibiyle yıllık 990 ton çelik ev üretim kapasitesine ulaşmış durumda ve bugüne kadar 1.000'den fazla projeyi tamamladı. Kurucu Ortak Sayım, şirketin yurt dışı açılımını ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattı.

"Katar, Slovakya, Kenya, Bulgaristan ve Gürcistan başta olmak üzere beş ülkeye ihracat gerçekleştirdik. KKTC'deki 46 konutluk toplu çelik konut projemiz, Gürcistan'daki hangar ve konut projemiz ile İtalya'ya yaptığımız çelik yapı ihracatı, Türk mühendisliğinin farklı coğrafyalarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Ürün gamımızda 82 ile 256 metrekare arasında değişen 28 aktif çelik ev modeli ve 13 prefabrik ev modeli bulunuyor; villa, hangar ve özel projeleri de anahtar teslim üstleniyoruz. Firmamızın verilerine göre montaj süremiz betonarmeye kıyasla yaklaşık üç kat daha kısa ve fabrikadan direkt satış modelimizle Türkiye genelinde montaj desteği sağlıyoruz. Çatalca, Küçükçekmece, Kartal, Çerkezköy ve Aksu'daki satış ofislerimizin yanı sıra Türkiye geneline yayılan bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde AB, Balkanlar, Kafkasya ve Afrika'da yurt dışı satışlarımızı büyütmeyi, üretim kapasitemizi artırmayı ve toplu konut ile site projelerinde daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Proje teslim süreçlerimizi de kendi geliştirdiğimiz CRM ve statik hesap yazılımlarıyla dijitalleştiriyoruz."