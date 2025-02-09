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 | Murat Makas

Haftada 3 gün çalışma ile 15 bin lira gelir: Uludağ üniversitesi başlattı, işte başvuru şartları

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanabilecek. Öğrenciler haftada 3 gün çalışarak aylık 15 bin lira gelir elde edebilecek. Program, gençlere iş deneyimi ve gelir desteği sağlamayı amaçlıyor. İşte başvuru detayları...

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Haftada 3 gün çalışma ile 15 bin lira gelir: Uludağ üniversitesi başlattı, işte başvuru şartları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 11:59

Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen projeler onları iş hayatına hazırlamada kritik öneme sahip oluyor. Öğrenciler için haftada 3 gün çalışarak gelir elde etmenin kapısı açılıyor. Personel için başvuru şartları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında müjdesini verdiği Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı'ndan, BUÜ öğrencileri de faydalanacak. Gençlere iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programın detaylarını BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz açıkladı.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞMA, 15 BİN TL GELİR

Hafta içinde İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile bir görüşme yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün toplam bin 750 öğrencisinin bu programdan faydalanabileceğine dikkati çekti. Öğrencilerin eğitim-öğretimleri devam ederken ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri bir alanda çalışma imkânı elde edeceklerini vurgulayan Rektör Yılmaz, "Gençlerimiz, haftada azami 3 gün çalışabilecek. Öğrencilerin katılımına göre aylık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Gençlerin kısa vadeli sigorta primlerini, devletimiz yatıracak. Program kapsamında katılımcılara bireysel danışmanlık sağlanmakla birlikte iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler de verilecek" dedi.

GÜZ DÖNEMİNDE PROGRAM DEVAM EDECEK

Gençleri iş hayatına erkenden ve donanımlı bir şekilde hazırlayacak Gençlik Programı'nın öncü uygulayıcılarından biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Gençlik Programı ve eğitim anlayışımızla beraber gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden faydalanarak iş dünyasının gerektirdiği becerileri kazanacak. Sektörlere ve meslek gruplarına göre çeşitlendirilmiş eğitimlerle ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. Ayrıca, iş başında öğrenme fırsatı sayesinde sahada deneyim kazanarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştıracaklar. Programdan istifade edecek 200 bin öğrenci arasına, BUÜ olarak ilk etapta bahar döneminde bin 750 öğrencimizle katılacak ve güz döneminde de yeni mevcutlarımızla programa devam edeceğiz. Bu kapsamda son derece faydalı gördüğümüz programı hayata geçiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreçte emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programdan, örgün eğitimde bulunan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek. Programa; hanesine 3 asgari ücretten az gelir giren, 18 yaşını doldurmuş, T.C. uyruklu üniversite öğrencileri başvurabilecek. Öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı'na 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden başvurabilecek.
 

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