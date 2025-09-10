Haftada 4 gün mesai iddiası ortaya atıldı! OVP'deki o detayın aslı ortaya çıktı

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP)'de çalışma hayatına yönelik düzenlemelerin yapılacağı bazı medya kuruluşlarında Türkiye'nin haftada 4 gün çalışma düzenine geçeceği şeklinde yorumlandı.

HAFTALIK ÇALIŞMA 4 GÜNE Mİ DÜŞECEK?



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddianın doğru olmadığını açıklayarak haberi yalanladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda haftalık çalışma saatinin 40 olduğu ve tatil günlerinin cumartesi-pazar şeklinde uygulandığı hatırlatıldı. İş Kanunu'na göre ise 45 saat haftalık çalışma saati olduğu bunun da 5 ya da 6 güne bölündüğü vurgulandı.



OVP'ye yer alan “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesinin pilot uygulama kapsamında başka bir çalışma olduğu ifade edildi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir. Orta Vadeli Program’da çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar’dır. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.

OVP’de yer alan “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir.

Kamuoyunun resmî açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

