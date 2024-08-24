Haftanın en çok kazandıranları belli oldu! Dolar ve altın yatırımcısını güldürdü

24 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:26

Kazandıran yatırım araçları merak ediliyor. Altın, dolar, Euro gibi yatırım araçları bu hafta nasıl ilerledi? Dolar ve Euro'nun performansı yatırımcısını sevindirdi. Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI NE KAZANDIRDI?

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 değer kaybetti.

Altının gram fiyatı yüzde 2,23 değerlendi.

Euro/TL yüzde 2,53 ve Dolar/TL yüzde 0,89 yükseldi.

BORSA MI, ALTIN MI, DOLAR MI, EURO MU?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybederek 9,668,10 puandan tamamladı. Borsa haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 değer kaybetti.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

24 AYAR KÜLÇE ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI ARTTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,21 yükselişle 18 bin 305 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 590 liraya yükseldi.

DOLAR EURO YÜKSELDİ

Dolar yüzde 0,89 değer kazanarak 34 lirayı aştı.

Euro yüzde 2,53 artışla 38 liraya çıktı.





