Hakim ve savcı maaşlarına zam kapıda! 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacak

28 Temmuz 2024 13:28 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 14:52

Vergi ödemediği iddia edilen büyük şirketlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Vergi ödemediği iddia edilen büyük şirketlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

AK Parti’nin verdiği önergeyle Hakim ve savcı maaşlarına seyyanen zam teklifi yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve AK Parti tarafından meclise sunulan yeni vergi düzenlemesi paketi kapsamında, yargı mensuplarının maaşları artacak. Yeni maaş tutarları da belli oldu.

AK Parti tarafından hazırlanan teklifle yargı mensuplarının ekonomik refahı artacak.

Hakim ve savcıların maaşlarında artış öngören yeni vergi düzenlemesi 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

HAKİM VE SAVCILARIN MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK

Teklifle Yargıtay ve Danıştay mensuplarına 18.155,92 TL, birinci sınıf yargı üyeleri için 13.616,94 TL, birinci sınıfa ayrılanlar için 9.985,75 TL, diğer hâkimler ve savcılar için 6.808,47 TL maaş artışı olacak.

Buna göre; Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına 40.000,

Birinci sınıf hakim ve savcılardan aylık ödeme oranı yüzde 86 olanlara ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere 35.000,

Diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000,

Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 26.000

Diğer hakim ve savcılara ise 22.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nde görevli hakim ve savcılara ödenen ek ödeneklerden ise sadece en yüksek olanı ödenecek.