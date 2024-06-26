Halka arzlar gözden düştü! 1,3 milyon kişi halka arzlardan vazgeçti

26 Haziran 2024 10:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:35

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alan şirketlerin Borsa İstanbul’da halka arzları devam ederken vatandaşın talebi azaldı.

Halka arzda iştah düşüş gösterdi.

Yüksek faiz sebebiyle zayıf performans gösteren halka arzlarda 2,5 milyon ila 3,5 milyon kişi arasında seyreden arz başına talep, 1,3 milyon kişinin altına düştü.

Rekor kıran halka arzlar son dönemde yatırımcısına kaybettirdi.

HALKA ARZLARDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Son dönemde istediğini bulamayan yatırımcının halka arzlara ilgisi azaldı.

Geçen yıl arzlara katılım gösteren 124 milyon yatırımcı ile 79 milyar 300 milyon lira getiri sağlanmıştı.

Bu sene ise halka arz edilen şirketlerin bazılarının fiyatları halka arz fiyatlarının da altına geriledi.

TALEP 1 MİLYON 300 BİNLERE DÜŞTÜ

Arz başına ortalama 2 milyon 500 bin ila 3 milyon 500 bin kişilere ulaşmıştı. Ancak son dönemde talepler 1 milyon 300 binlere kadar düştü.

Böylece Borsa İstanbul’da rüzgar tersine döndü.

Küçük birikim sahibi vatandaş için önemli bir gelir kapısı olan halka bu yıl kaybettirdi. 20 arzın 12’si zarar yazdı. Bu yıl halka arz olan 20 firmadan 12’si arz fiyatının altında işlem görüyor.

BIST 100 YILDIZI BANKACILIK ENDEKSİ OLDU

Bu yılın ilk yarısında banka hisseleri yüksek performans gösterdi.

BIST 100 endeksi yılbaşından beri yüzde 42,66 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise yüzde 44,68 primlendi. BIST 30’da banka, ulaştırma, öne çıkarken en zayıf performans ise gübre, cam, ve enerji oldu.