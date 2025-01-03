Hamsi fiyatlarında yüz güldüren düşüş! Vatandaş tezgaha koştu

03 Ocak 2025 17:53 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:53

Havalar soğudu Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, vatandaşlar tezgahlara akın etti.

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Edirne’de havaların soğuması ve Marmara Denizi’ndeki hamsi​ bolluğu sayesinde, balık fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti. Yoğun ilgi sonucu 2 ton hamsi kısa sürede tükendi.

Hamsinin uygun fiyatla tezgahlara çıkması, hem satıcıları hem de vatandaşları sevindirdi. Balıkçı Yusuf Çimen, Kıyıköy’den gelen yoğun hamsi akını sayesinde fiyatların bu seviyelere gerilediğini belirterek, “100 liraya hamsi gerçekten bedava. Yaklaşık 150 kasa, yani 2 ton hamsi sattık. İki hafta daha fiyatların bu seviyede kalmasını bekliyoruz” dedi.

Balık severlerden Aydın Bildiş ise balık yemenin tam zamanı olduğunu vurgulayarak, bu dönemde herkesin hamsiye doyacağını söyledi.

Balık fiyatlarının düşmesini memnuniyetle karşılayan Mehmet Sarıbaşoğlu, “Geçen hafta 300 liraya alıyorduk, şimdi 100 liraya düşmesi çok iyi oldu” diyerek yaşanan bolluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hamsinin uygun fiyatla bol miktarda tezgahlarda yer alması, Edirne’de tezgahları şenlendirdi ve sofraları zenginleştirdi.