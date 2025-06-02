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 | Bengü Sarıkuş

Hanehalkı gelirinden en çok neye para harcadık? En çok neyi israf ettik?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri dikkat çekti. Ailelerin gelir düzeyi arttıkça harcama kalemleri değişti, israf oranı artı. İşte en çok ve en az para harcanan kalemler...

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Hanehalkı gelirinden en çok neye para harcadık? En çok neyi israf ettik?
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini paylaştı. Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı.

Hanehalkı gelirinden en çok neye para harcadık? En çok neyi israf ettik?


Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları oldu.


ULAŞIM HARCAMASI GELİRE GÖRE DEĞİŞTİ

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2024 yılındaki dağılımına bakıldığında; en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1 ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 12,8 pay ayırdı.


En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 30,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 10,1 pay ayırdı.

Hanehalkı gelirinden en çok neye para harcadık? En çok neyi israf ettik?


EN BÜYÜK PAT KONUT VE KİRA

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 24,0, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 16,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 23,0 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 18,4 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 26,4 pay ayırdı.

Hanehalkı gelirinden en çok neye para harcadık? En çok neyi israf ettik?


TEK KİŞİLİK HANELER DAHA YÜKSEK BÜTÇE AYIRDI

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2024 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,1 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı.

Hanehalkı gelirinden en çok neye para harcadık? En çok neyi israf ettik?

Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 24,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 20,4 pay ayırdı.

Hanehalkı gelirinden en çok neye para harcadık? En çok neyi israf ettik?

EN FAZLA İSRAF EDİLEN GIDA

En fazla israf olan gıda grubu taze meyve ve sebzeler oldu. Gelir düzeyi arttıkça gıda ürünlerini çöpe atarak israf etme sıklığının arttığı gözlendi. Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde ise; en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.

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ETİKETLER
#türkiye istatistik kurumu (tüik)
#Hanehalkı Işgücü
#hanehalkı geliri
#Ekonomi
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