Hangi altını almak daha mantıklı? Yılların sarrafından yeni evleneceklere altın tavsiye

Evlenme hayalleri kuran çiftlerin heyecanla beklediği yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Hal böyle olunca kuyumcular ve sarraflar için de yoğun bir döneme girilmiş oldu. Bununla birlikte evlenecek çiftleri en çok düşündüren konulardan biri de düğünde takılacak olan altınlar. Peki düğün için hangi altını tercih etmek daha mantıklı? Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, konuya ilişkin dikkat değer tavsiyelerde bulundu.

"KREDİYLE DEĞİL, ALT SEVİYEDE ALTIN ALIN"

Güney, yılların sarrafı olarak kredi çekerek altın alma yöntemini yeni evlenecek çiftlere tavsiye etmediğini belirterek, "Çiftler genelde ekonomik sıkıntı yaşadıkları için kredi çekerek altın alma eğilimindeler. Ben yılların sarrafı olarak kredi çekerek altın alma yöntemini tercih ve tavsiye etmiyorum. Faiz oranları oldukça yüksek, onun yerine en alt seviyede altın alımlarını gerçekleştirmeleri doğru" dedi.

HANGİ ALTINI ALMAK DAHA MANTIKLI?

Aileler ve taraflar birbirlerini sıkıştırarak altın aldırarak huzursuzluğa neden olacaklarına birbirlerine destek olmalarını öneren Güney "Yeni evlenecek çiftlere altın tercihinde burma bilezik gibi minik setleri tavsiye ediyoruz. Bunları bozdururken orantısal olarak işçilik bedellerinin daha az tutacağından emin olabilirler. Burma bilezik üretim kısmında kolay üretilebilen bir ürün. Diğer desenli bileziklerdeki çaba ve gayretlerin dışında burma daha çok seri üretim yapılabilen ve işçiliği olmayan altın grubunda sayıldığı için burma altın bileziği tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.