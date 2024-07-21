Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu
En düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı. Hangi emeklinin ne kadar aylık alacağı belli oldu. Emekliye zam düzenlemesi ve yüzde 4 ek ödeme hesabına göre SSK ve Bağkur'lunun alacağı maaşların tablosu haberimizde. İşte emekli maaş zammı sonrası yeni zamlı aylıklar.
Emeklilerin yeni maaş tablosu 12 bin 500 TL düzenlemesinin ardından netleşti. Milyonlarca emekli yapılan en düşük emekli maaşı ayarının ardından ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı. Yapılan zam oranı emekliler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Emeklilerin zamdan nasıl etkileneceğini sizler için derledik.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI GENEL KURUL'A GELECEK
TBMM Genel Kurulu çalışmasına 23 Temmuz Salı günü başlayacak.
Bu hafta en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi masaya gelecek.
Kurul, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni değerlendirecek.
HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Bu zam, enflasyon karşısında ezilen emekliler için nefes olacak.
16 milyon emekli maaş zam oranına odaklandı. Emekli maaş zammı netleşse de artışın kime nasıl yansıyacağı yönünde kafalar karışık durumda.
Zam, emekli maaşı 10 bin lira altında olan emekliye yüzde 25 oranında ilave edilecek.
Maaşı 10 bin 1 lira ile 12 bin 499 lira arasında olan emekli için zam oranları aldıkları maaşa göre değişecek.
12 bin 500 lira ve üzeri maaş alan emekliler ise bu düzenleme geçerli olmayacak.
YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU
Buna göre;
|KÖK MAAŞ (TL)
|%24,73 ZAM
|ZAM%4 EK ÖDEME
|TOPLAM MAAŞ
|ÖDEME
|MAAŞ FARKI
7.500
9.355
374
9.729
12.500
2.500
7.750
9.667
387
10.053
12.500
2.447
8.000
9.978
399
10.378
12.500
2.122
8.250
10.290
412
10.702
12.500
1.798
8.500
10.602
424
11.026
12.500
1.474
8.750
10.914
437
11.350
12.500
|1.150
9.000
11.226
449
11.675
12.500
825
9.250
11.538
|462
11.999
12.500
501
9.500
11.849
|474
12.323
12.500
177
EYT’LİLER MAAŞ DÜZENLENESİNDEN ETKİLENECEK Mİ?
Düzenleme, EYT kapsamında emekli olanlara ek bir ödeme sağlamayacak. Çalışan EYT’li emekliler için işverenlere sağlanan yüzde 5 prim desteği ise son bulacak.
KÖK AYLIK DEĞİŞECEK Mİ?
Düzenleme kök aylıklarda bir değişiklik içermiyor.
EMEKLİLERE YENİ ZAM NE ZAMAN?
Emekliler bir sonraki zammını 2025 yılında altı aylık enflasyon farkı kadar almaya hak kazanacak.