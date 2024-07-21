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Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 16:54
Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

En düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaşlar ortaya çıktı. Hangi emeklinin ne kadar aylık alacağı belli oldu. Emekliye zam düzenlemesi ve yüzde 4 ek ödeme hesabına göre SSK ve Bağkur'lunun alacağı maaşların tablosu haberimizde. İşte emekli maaş zammı sonrası yeni zamlı aylıklar.

Emeklilerin yeni maaş tablosu 12 bin 500 TL düzenlemesinin ardından netleşti. Milyonlarca emekli yapılan en düşük emekli maaşı ayarının ardından ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı. Yapılan zam oranı emekliler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Emeklilerin zamdan nasıl etkileneceğini sizler için derledik. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI GENEL KURUL'A GELECEK

TBMM Genel Kurulu çalışmasına 23 Temmuz Salı günü başlayacak.

Bu hafta en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi masaya gelecek.

Kurul, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni değerlendirecek. 

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu - 1. Resim

HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek.  Bu zam, enflasyon karşısında ezilen emekliler için nefes olacak.

16 milyon emekli maaş zam oranına odaklandı. Emekli maaş zammı netleşse de artışın kime nasıl yansıyacağı yönünde kafalar karışık durumda.

Zam, emekli maaşı 10 bin lira altında olan emekliye yüzde 25 oranında ilave edilecek.

Maaşı 10 bin 1 lira ile 12 bin 499 lira arasında olan emekli için zam oranları aldıkları maaşa göre değişecek.

12 bin 500 lira ve üzeri maaş alan emekliler ise bu düzenleme geçerli olmayacak.

YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU 

Buna göre;

KÖK MAAŞ (TL)%24,73 ZAMZAM%4 EK ÖDEMETOPLAM MAAŞÖDEMEMAAŞ FARKI

7.500

9.355

374

9.729

12.500

2.500

7.750

9.667

387

10.053

12.500

2.447

8.000

9.978

399

10.378

12.500

2.122

8.250

10.290

412

10.702

12.500

1.798

8.500

10.602

424

11.026

12.500

1.474

8.750

10.914

437

11.350

12.500

1.150

9.000

11.226

449

11.675

12.500

825

9.250

11.538

462

11.999

12.500

501

9.500

11.849

474

12.323

12.500

177

EYT’LİLER MAAŞ DÜZENLENESİNDEN ETKİLENECEK Mİ?

Düzenleme, EYT kapsamında emekli olanlara ek bir ödeme sağlamayacak. Çalışan EYT’li emekliler için işverenlere sağlanan yüzde 5 prim desteği ise son bulacak.

KÖK AYLIK DEĞİŞECEK Mİ?

Düzenleme kök aylıklarda bir değişiklik içermiyor.

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu - 2. Resim

EMEKLİLERE YENİ ZAM NE ZAMAN?

Emekliler bir sonraki zammını 2025 yılında altı aylık enflasyon farkı kadar almaya hak kazanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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