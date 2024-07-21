Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

21 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi için köklü değişiklik mesajı: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi için köklü değişiklik mesajı: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

Emekli maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu! Milyonlarca insanın gözü bu haberde

Emekli maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu! Milyonlarca insanın gözü bu haberde

Emeklilerin yeni maaş tablosu 12 bin 500 TL düzenlemesinin ardından netleşti. Milyonlarca emekli yapılan en düşük emekli maaşı ayarının ardından ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı. Yapılan zam oranı emekliler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Emeklilerin zamdan nasıl etkileneceğini sizler için derledik.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI GENEL KURUL'A GELECEK

TBMM Genel Kurulu çalışmasına 23 Temmuz Salı günü başlayacak.

Bu hafta en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi masaya gelecek.

Kurul, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni değerlendirecek.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Bu zam, enflasyon karşısında ezilen emekliler için nefes olacak.

16 milyon emekli maaş zam oranına odaklandı. Emekli maaş zammı netleşse de artışın kime nasıl yansıyacağı yönünde kafalar karışık durumda.

Zam, emekli maaşı 10 bin lira altında olan emekliye yüzde 25 oranında ilave edilecek.

Maaşı 10 bin 1 lira ile 12 bin 499 lira arasında olan emekli için zam oranları aldıkları maaşa göre değişecek.

12 bin 500 lira ve üzeri maaş alan emekliler ise bu düzenleme geçerli olmayacak.

YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Buna göre;

KÖK MAAŞ (TL) %24,73 ZAM ZAM%4 EK ÖDEME TOPLAM MAAŞ ÖDEME MAAŞ FARKI 7.500 9.355 374 9.729 12.500 2.500 7.750 9.667 387 10.053 12.500 2.447 8.000 9.978 399 10.378 12.500 2.122 8.250 10.290 412 10.702 12.500 1.798 8.500 10.602 424 11.026 12.500 1.474 8.750 10.914 437 11.350 12.500 1.150 9.000 11.226 449 11.675 12.500 825 9.250 11.538 462 11.999 12.500 501 9.500 11.849 474 12.323 12.500 177

EYT’LİLER MAAŞ DÜZENLENESİNDEN ETKİLENECEK Mİ?

Düzenleme, EYT kapsamında emekli olanlara ek bir ödeme sağlamayacak. Çalışan EYT’li emekliler için işverenlere sağlanan yüzde 5 prim desteği ise son bulacak.

KÖK AYLIK DEĞİŞECEK Mİ?

Düzenleme kök aylıklarda bir değişiklik içermiyor.

EMEKLİLERE YENİ ZAM NE ZAMAN?

Emekliler bir sonraki zammını 2025 yılında altı aylık enflasyon farkı kadar almaya hak kazanacak.