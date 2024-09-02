Hasene, organ nakli konusunda seminer düzenledi

02 Eylül 2024 16:28 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:05

Seminere katılanlar arasında, Profesör Dr. Arzu Özçelik, Profesör Dr. İlhan İlkılıç, Profesör Hacı Halil Uslucan, Doktor Aysun Tekbaş, Doktor Martin Kellner, Doktor Caner Curuk ve Abdullah Ergün gibi önemli isimler yer alırken, seminerde organ nakli konusunun çeşitli yönleri ele alındı.



Özellikle organ naklinin İslam dini açısından değerlendirilmesi, katılımcıların ilgisini çeken konular arasında yer aldı. İslam’ın bu konudaki bakış açısı, hassasiyetler ve dini boyutlar ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Ayrıca, hastaların duyarlılıklarının ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Organ Nakli ve Tıbbın Gelişimi Üzerine Bilgilendirme Yapıldı

Katılımcılara organ naklinin şartları, Türkiye ve Almanya’daki durumu ve kimlere organ nakli yapılabileceği konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Tıbbın ve teknik donanımın ne kadar ilerlediği, organ nakli süreçlerine nasıl katkı sağladığı da seminerde dile getirildi.

Seminerde, yurt dışından Almanya’ya göç edip yerleşen kişilerin tıbbi hizmetlere erişimde karşılaştıkları zorluklar da ele alındı. Bu zorlukların organ nakli sürecini nasıl etkilediği üzerinde duruldu. Konunun önemi ve detayları, katılımcılar tarafından dikkatle incelendi.

İkinci Bir Seminer Düzenleme İhtiyacı Doğdu

Yoğun katılımla gerçekleşen ve yaklaşık dört saat süren seminerde organ nakli konusundaki farkındalığın artırılması için ikinci bir seminer düzenleme gereksinimini doğurdu. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiği ve organ nakli gibi hayati konuların daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

‘Hasene Medical Aid Association’ Kuruluyor

Seminerde bir konuşma gerçekleştiren Hasene International Başkanı Bekir Altaş, Hasene’nin sağlık alanındaki çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Hasene Medical Aid Association” adıyla yeni bir derneğin kurulacağını duyurdu. Bu derneğin sağlık alanında daha geniş kapsamlı çalışmalar yapması amacını taşıyacağını ifade etti.