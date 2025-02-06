Hayvancılığa Destek Projesi'ne sektörden çağrı: Küçükbaşlar da dahil edilsin!

06 Şubat 2025 16:57 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:57

Yetiştiriciler, Hayvancılığa Destek Projesi'ne küçükbaş hayvanların da dahil edilmesini istiyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçinin projeye eklenmesiyle küçükbaş hayvan varlığının artacağını ve bunun et ve süt üretimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığın da yer alması gerektiğini belirtti. Çelik, koyun ve keçinin projeye dahil edilmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artacağını ve böylece ülkenin et ve süt açığının kapatılmasına önemli katkı sağlanacağını vurguladı.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ÜRETİCİLERE UYGUN ŞARTLARLA VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan proje kapsamında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere sunulacağı ifade edildi. Çelik, bu adımın özellikle kırsalda faaliyet gösteren üreticiler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

AİLE İŞLETMELERİNE CAN SUYU

Projenin kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını belirten Çelik, küçük aile işletmelerinin desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda kadın ve gençlerin sektörde daha fazla yer almasını teşvik eden bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Çelik, bu yönüyle projenin heyecan verici olduğunu belirtti.

HAYVANCILIKTA KALICI ARTIŞ HEDEFLENİYOR

2024-2028 yılları arasında uygulanacak olan projenin, Hayvancılıkta Yol Haritası kapsamında devreye alınacağını aktaran Çelik, kredilerde önceliğin kadın, genç ve deprem bölgesindeki çiftçilere verilmesinin sektör üzerinde olumlu etkiler oluşturacağını ifade etti. Ayrıca, sağlanan sigorta ve yem desteğinin hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacağını söyleyen Çelik, projenin yerli üretimi artırarak et ithalatına olan ihtiyacı ortadan kaldıracağını ve böylece et üretimindeki artışın kalıcı hale geleceğini vurguladı.