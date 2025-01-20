Hazine 28 milyar lira borçlandı

20 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:20

Hazine, bono ihalesiyle 28 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 28 milyar lira borçlanmaya gitti. İhalede, 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 39,98, bileşik faiz yüzde 43,97 oldu. Nominal teklifin 60 milyar 390,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 593,6 milyon lira, net satış 17 milyar 996,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 462,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece ihalede toplam 28 milyar 46,4 milyon lira borçlandı.