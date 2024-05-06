Hazine 36,4 milyar TL borçlandı

06 May 2024 17:20 - Güncelleme : 06 May 2024 17:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı bono ve tahvil ihalesinde ihale öncesi satışlarla 36,4 milyar TL'lik borçlanmaya gitti.

NET SATIŞ SEVİYESİ BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 18,50 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalelerinde toplam 17,2 milyar lira borçlandı.

11 ay vadeli kuponsuz bononun yeniden ihracı ihalesinde teklif tutarı 8,42 milyar lira olurken, net satış 1,69 milyar lira düzeyinde oldu.

Bonoda bileşik getiri yüzde 50,52 oldu. 2 yıl vadeli sabit getirili tahvilin yeniden ihracına 38,3 milyar liralık teklif gelirken, 15,5 milyar liralık net satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde bileşik getiri yüzde 45,09 olarak kaydedildi.