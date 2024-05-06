TL'nin değeri nisanda arttı, 2,5 yılın zirvesine çıktı

06 May 2024 15:23 - Güncelleme : 06 May 2024 15:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre TL’nin reel değeri nisan ayında yükseldi.

NİSAN AYI DEĞERİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,67 puan yükselişle 59,77 oldu.

Endeks, Mart 2024'te 58,10 düzeyindeydi. Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2024'te TÜFE bazında 1,67 puan artarak 59,77'ye çıktı.

GEÇEN YILA GÖRE DE ARTTI

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan artışla 88,97'den 91,64'e yükseldi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,66 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan azaldı.