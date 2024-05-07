Hazine 55 milyar TL borçlandı

07 May 2024 16:40 - Güncelleme : 07 May 2024 17:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ve 9 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 55 milyar TL borçlandı.

REEL BİRLEŞİK GETİRİ ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 9 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 13,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihaleleriyle toplam 31 milyar lira borçlandı.

5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ihalesinde teklif tutarı 15,6 milyar lira olurken, net satış 5,89 milyar lira düzeyinde oldu. Reel bileşik getiri yüzde 3,24 olarak gerçekleşti.

9 yıl vadeli sabit getirili tahvilin ihalesine 62,8 milyar liralık teklif gelirken, 25,1 milyar liralık net satış gerçekleştirildi. Bileşik getiri yüzde 28,77 olarak kaydedildi.