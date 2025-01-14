Hazine, 86,7 milyar lira borçlandı

14 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:47

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 86,7 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesiyle toplamda 86 milyar 664,5 milyon lira borçlanma​ gerçekleştirdi. İlk ihalede, 4 yıl (1421 gün) vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF​'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede dönemsel faiz oranı​ yüzde 12,5 olarak belirlendi.

KAMUDAN GELEN 3 MİLYAR LİRALIK TEKLİF TAMAMEN KARŞILANDI

İlk ihalede nominal teklif 49 milyar 270 milyon lirayı bulurken, nominal satış 16 milyar 874 milyon lira, net satış ise 17 milyar 661,3 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 66 milyar 592,8 milyon liralık teklif alındı ve bu gruba 35 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

İKİNCİ İHALEDE SABİT KUPONLU TAHVİL İHRAÇ EDİLDİ

Günün ikinci ihalesinde, 5 yıl (1701 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 30,15, bileşik faiz ise yüzde 32,42 olarak gerçekleşti.

Nominal teklif 40 milyar 323 milyon lira olurken, nominal satış 17 milyar 402 milyon lira, net satış ise 19 milyar 3,2 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 18 milyar 467 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar liralık satış yapıldı.

TOPLAM BORÇLANMA 86 MİLYAR 664,5 MİLYON LİRA OLDU

Her iki ihaleden elde edilen toplam borçlanma miktarı 86 milyar 664,5 milyon lira oldu.