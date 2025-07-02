Hazine Bakanı açıkladı: FED faiz indirecek mi?

Küresel piyasalarda Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz tarafında atacağı adım merakla bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konutla ilgili kritik bi açıklama yaptı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in Eylül ayına kadar faiz oranlarını düşürebileceğine inandığını söyledi. Fox News'te yayınlanan "The Ingraham Angle" programına konuşan Bessent, "Bence kriter, gümrük vergilerinin enflasyonist olmaması. Eğer bu kriteri takip edeceklerse, bence bunu daha erken, ama kesinlikle Eylül ayına kadar yapabilirler" dedi.

Bessent, "Kriterlerine katılmıyorum, ancak bu kriterleri takip ediyorsanız, elbette, neden sonbaharda olmasın?" diye konuştu.