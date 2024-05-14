Hazine ve Maliye Bakanı Brüksel'e gitti

14 May 2024 10:31 - Güncelleme : 14 May 2024 10:31

Dünyanın en değerli metali hangisi? Bu sorunun cevabı yakında değişecek

Dünyanın en değerli metali hangisi? Bu sorunun cevabı yakında değişecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katılmak üzere Brüksel'e gitti. Şimşek'in burada çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.

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Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.

Bakan Mehmet Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.