Hazine ve Maliye Bakanı Brüksel'e gitti
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 May 2024 10:31 - Güncelleme : 14 May 2024 10:31
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti. Bakan Şimşek, burada "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katılmak üzere Brüksel'e gitti. Şimşek'in burada çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.
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Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.
Bakan Mehmet Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı