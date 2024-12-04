Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yatırım tavsiyesi: 'Bir yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız kazanırsınız'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir programda yatırım tavsiyesinde bulundu. Sigara kullananlara seslenen Şimşek, ortalama bir paket sigaranın gider maliyeti ile mevduata yatırım yapılsaydı 5 sene sonunda kazanılacak parayı açıkladı. "Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" diyen Şimşek solundaki dinleyicileri de güldürdü. İşte Bakan Şimşek'in yatırım tavsiyesi...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank tarafından düzenlenen Gençİz Zirvesi'nde gençlerle buluşarak "Finansal Okuryazarlık" konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, küresel ticarette korumacılığın ekonomilere olan etkileri üzerine de konuştu. Zirveye katılan gençlere hitap eden Şimşek, dikkat çekici önerilerde bulunarak geleceklerine yönelik yatırım tavsiyesinde bulundu.
SİGARA MALİYETİ ÜZERİNDEN YATIRIM TAVSİYESİ...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sigara tüketiminin bireylerin bütçesine olan olumsuz etkilerini vurgulayarak günlük bir paket sigara içmenin yıllık maliyetini hesapladı. Şimşek, küçük tasarrufların uzun vadede büyük kazanımlara dönüşebileceğini belirtti.
Bir yıllık sigara giderinin mevduata yatırılmasına karşın 147 bin TL kazanılacağını ifade eden Şimşek'in açıklaması şu şekilde:
"İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Yolda gelirken ben arkadaşlara 'Ortalama sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir?' dedim. Bilmiyoruz dediler, bizim Bakan Yardımcısını da aradım o da bilmiyoruz dedi. 'Ben anlamam, uçaktan inince araştırın ortalama fiyatı söyleyin' dedim. 75,24 TL imiş, günlük bir paket sigara içiyorsanız yıllık maliyeti size 27 bin 367 TL... Sadece bunu bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL, bir yıl içmemek... Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir"