Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yatırım tavsiyesi: 'Bir yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız kazanırsınız'

04 Aralık 2024 19:36 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 19:41

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir programda yatırım tavsiyesinde bulundu. Sigara kullananlara seslenen Şimşek, ortalama bir paket sigaranın gider maliyeti ile mevduata yatırım yapılsaydı 5 sene sonunda kazanılacak parayı açıkladı. "Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" diyen Şimşek solundaki dinleyicileri de güldürdü. İşte Bakan Şimşek'in yatırım tavsiyesi...

Asgari ücret zammı 85 ayrı kalemi vuracak! Borcu olan varsa hemen ödesin: O oran cüzdanları sıkıştıracak

Asgari ücret zammı 85 ayrı kalemi vuracak! Borcu olan varsa hemen ödesin: O oran cüzdanları sıkıştıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank tarafından düzenlenen Gençİz Zirvesi'nde gençlerle buluşarak "Finansal Okuryazarlık" konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, küresel ticarette korumacılığın ekonomilere olan etkileri üzerine de konuştu. Zirveye katılan gençlere hitap eden Şimşek, dikkat çekici önerilerde bulunarak geleceklerine yönelik yatırım tavsiyesinde bulundu.

SİGARA MALİYETİ ÜZERİNDEN YATIRIM TAVSİYESİ...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sigara tüketiminin bireylerin bütçesine olan olumsuz etkilerini vurgulayarak günlük bir paket sigara içmenin yıllık maliyetini hesapladı. Şimşek, küçük tasarrufların uzun vadede büyük kazanımlara dönüşebileceğini belirtti.

Bir yıllık sigara giderinin mevduata yatırılmasına karşın 147 bin TL kazanılacağını ifade eden Şimşek'in açıklaması şu şekilde: