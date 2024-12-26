Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 personel alacak: Şartlar belli oldu

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı

26 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 7 Nisan 2025’te başlayacak ve 16 Nisan 2025’te sona erecek. Peki, başvuru süreci nasıl işleyecek ve adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımların 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan adaylar arasından, 50’si ise mühendislik fakültelerinden mezun olan adaylar arasından yapılacak. BAŞVURU SÜRECİ Başvurular, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak ve 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek. Adaylar, başvurularını sadece elektronik ortamda, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi [hmb.gov.tr](https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuru sırasında şu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir: Adayın son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı.

Kendi el yazısıyla hazırlanmış özgeçmiş.

Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. BAŞVURU ŞARTLARI Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na başvuruda bulunacak adayların şu şartları taşıması gerekmektedir: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olmak.)

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

İlgili fakültelerden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na en fazla iki kez katılmış olmak.

Başvuruyu, ilanda belirtilen süre ve usule uygun olarak tamamlamak. KPSS PUAN TÜRLERİ VE BARAJI Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan adaylar için: KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinde 80 ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 aday arasında bulunmak.

Mühendislik fakültelerinden mezun olan adaylar için: KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinde 80 ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan sıralamasına göre ilk 250 aday arasında bulunmak. DİĞER ŞARTLAR Adayların sağlık durumlarının, görevlerini sürekli olarak yapmaya uygun olması gerekmektedir.

Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği tüm niteliklere sahip olmak şarttır.

Başvuru ve sınav sürecinde, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Daha fazla bilgi için Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İlgili Haberler Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 personel alımı başvuru şartları ve tarihi duyuruldu Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Şirket araçlarının mesai dışı kullanıma ağır cezalar kapıda!