Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! 9,5 milyon liralık tasarruf sağlandı

20 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 176 milyondan fazla belgeyi elektronik ortamda tebliğ ederken bu sayede 9,5 milyar lira tasarruf edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, gelişen teknoloji ve yapay zekanın etkisiyle vergisel süreçleri dijitalleştirerek bürokrasiyi azaltmayı ve mükelleflerin vergi​ yükümlülüklerini daha hızlı, doğru ve maliyet etkin şekilde yerine getirmelerini sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, "Dijital Vergi Dairesi" adı altında birleştirilen elektronik hizmetler sayesinde mükellefler, beyanname verme, vergi ödeme, borç sorgulama ve harç ödeme gibi işlemleri tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

E-TEBLİGAT SAYESİNDE 9,5 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI

e-Beyanname sistemi, 1 Eylül 2004'te devreye girdiğinden beri 1,7 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda alınırken, sadece kağıt kullanımı sayesinde 850 milyon liralık tasarruf sağlandı. Zaman, kırtasiye ve toner gibi ek maliyetlerden de önemli ölçüde tasarruf ediliyor. Ayrıca, e-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016'dan itibaren faaliyete girdi ve bugüne kadar 9,6 milyon kullanıcı tarafından tercih edildi. Bu sistemle, 176 milyonun üzerinde belge elektronik ortamda tebliğ edildi ve toplamda 9,5 milyar lira tasarruf sağlandı.

e-Tebligat, mükelleflere, vergisel belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi sürecini hızlandırarak verimliliği artırıyor. Elektronik tebligatlar, mükellefin elektronik adresine ulaştığında, ilgili kişi SMS veya e-posta ile bilgilendiriliyor. Belgeler, elektronik ortama ulaştığı günden itibaren 5. günün sonunda tebliğ edilmiş kabul ediliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMALARA YATIRIM YAPILIYOR

Bunlara ek olarak, e-Yoklama sistemi aracılığıyla aylık ortalama 200 bin yoklama ve 100 bin denetim faaliyeti yapılarak 450 milyon lira tasarruf sağlandı. Gider pusulalarının da dijitalleştirilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Yapay zeka destekli uygulamalara da büyük bir yatırım yapılmakta. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Harcamalarında Verimlilik ve Tasarruf Sağlama, Bilişim Sistemlerinin Kapasitesini Arttırma amacını taşıyan Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi’ni hayata geçirecek. Bu projeyle, mali karar verme süreçleri daha etkin yönetilecek, aynı zamanda denetim ve politika geliştirme alanlarında da önemli iyileştirmeler sağlanacak.