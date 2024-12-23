Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Şirket araçlarının mesai dışı kullanıma ağır cezalar kapıda!

23 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:13

Personelin şirket arabalarını mesai saatleri dışında kişisel işlerinde kullanmasına izin veren şirketlere yönelik denetimlerini artıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, birçok işletmeye ceza kesmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde, şirket araçlarının mesai saatleri dışında çalışanlar tarafından kişisel işlerde kullanılmasına yönelik denetimlerini artırdı. Ekonomim yazarı Abdullah Talu’nun aktardığı bilgilere göre, Bakanlık bu gerekçeyle birçok işletmeye vergi cezası kesti. Bakanlık, bu durumu "çalışanlara sağlanan menfaatin maaş gibi gelir vergisine tabi olduğu" gerekçesiyle değerlendiriyor.

ŞİRKET ARAÇLARININ ÖZEL KULLANIMINA VERGİ CEZASI

Talu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü eleştirerek, "Bu yaklaşım, tam anlamıyla sinekten yağ çıkarma çabasıdır" ifadelerini kullandı. Talu, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine dikkat çekerek, ücret tanımının oldukça geniş yapıldığını, çalıştırılan kişilere sağlanan nakdi ve ayni her türlü menfaatin bu tanıma dahil edilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Ancak, bu geniş tanımın ciddi sakıncaları olduğunu belirtti.

"Şirketlerin, işlerin yürütülmesi amacıyla çalışanlarına tahsis ettiği araçların iş dışı kullanımı gerekçesiyle ücret gibi vergilendirilmesi doğru değildir" diyen Talu, söz konusu durumun iş ve işin gereklilikleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"ÇALIŞANLARIN CEBİNE GİREN BİR ŞEY YOK"

Talu, iş için tahsis edilen araçların, çalışanların cebine doğrudan bir kazanç sağlamadığına dikkat çekti. "Cep telefonu, bilgisayar gibi araçların şirket işleri için tahsis edilmesi nasıl ücret olarak görülmüyorsa, araçların da aynı şekilde değerlendirilmesi gerekir" diyen Talu, bu yorumun yanlış olduğunu belirtti. Aksi halde, yorum yoluyla birçok şeyin ücret kapsamına alınabileceğini ifade etti.

ŞİRKETLERE VE MALİYE’YE UYARILAR

Talu, araç tahsisi yapan şirketlerin süreçte daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da öneride bulundu. Bakanlık, şirket araçlarının özel hayatta kullanılmasını ücret olarak değerlendirme fikrini, yüzde 70 – 30 gider kısıtlamasını göz önünde bulundurarak yeniden ele almalı. Talu, iş dışı kullanımların doğrudan ücret gibi vergilendirilmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.