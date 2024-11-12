Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın fiyatlarını etkileyecek karar! 50 kiloya kadar alınabilecek

12 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:38

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altına erişim konusunda sorun yaşayan üreticiler için 50 kilograma kadar ham altın ithalatına izin verdi kararı alındığını duyurdu.

Dolar fiyatı ne kadar oldu? 12 Kasım 2024 döviz kurları

Dolar fiyatı ne kadar oldu? 12 Kasım 2024 döviz kurları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücevher üreticileri ve kuyumculara yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Bu yeni düzenlemeye göre, üreticiler, 50 kilograma kadar işlenmemiş altın ithal etmek için başvuru yapabilecek. Kararla birlikte, yükselen altın fiyatlarının hammaddeye erişimi zorlaştırdığı bir dönemde, kuyumculuk sektöründeki üreticilere destek sağlanması amaçlanıyor.

ÜRETİCİLERİN ALTIN TEDARİK SIKINTISI GİDERİLECEK

Bakanlık, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki etkilerini dikkate alarak, 2023 yılından itibaren ithalat kotası uygulamasını hayata geçirmişti.

Bu çerçevede, belirli bir kota Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’na tahsis edildi.

Yeni uygulama kapsamında, mücevher üreticileri belirlenen kota içinde ham altın ithal edebilecekler.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Bu düzenleme doğrultusunda, mesleki faaliyet belgelerine ve kapasite raporlarına sahip olan, işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz altınla çalışarak kaplama işlemleri gerçekleştiren mücevher üreticileri başvuru yapabilecek.

Başvurular yalnızca Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla alınacak ve tüm teslimatlar İstanbul’da yapılacak. Üreticiler, her ay sadece bir bankaya başvurabilecek; aksi durumda talepler geçersiz sayılacak.

ALTINDAKİ SON DURUM

Yıl boyunca yüzde 30’dan fazla değer kazanan ons altın, son günlerde Donald Trump’ın başkanlık zaferi ve Fed’in faiz kararları sebebiyle düşüş yaşadı.

Spot piyasada ons altın yüzde 1’in üzerinde bir kayıpla 2 bin 653 dolara gerilerken, dolar/TL kuruna göre gram altın fiyatı ise 2 bin 935 TL seviyesine indi.