Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Hazineden 'altın alımları izlenecek' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane tarafından hayata geçirilecek KMTS sistemine ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) vatandaşların altın varlıklarını izlemeye yönelik olduğu iddialarını yalanladı. İşte açıklamadan detaylar....

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) vatandaşlara yönelik varlık takibi uygulaması olduğu iddialarını yalanlayarak, "KMTS dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir" ifadesini kullandı.

Hazineden 'altın alımları izlenecek' iddialarına yanıt

Bakanlığın X hesabındna yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı medya organlarında, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) açık bir varlık takibi olduğu, yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı ve belgesi olmayan altının yalnızca “sarı bir metal” olarak değerlendirileceği yönünde, son zamanlarda bilinçli bir şekilde vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliğindeki asılsız haberlerin devam ettiği gözlemlenmiş, bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması Bakanlığımızca zaruri görülmüştür.

Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS’nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hâle getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır.

Hazineden 'altın alımları izlenecek' iddialarına yanıt

KMTS NEDİR?

KMTS; rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir.

Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, KMTS dâhilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS’nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir.

Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

Hazineden 'altın alımları izlenecek' iddialarına yanıt


'30.000 TL ALTIN ALIM SATIMINA ÖZGÜ DEĞİL'

30.000 TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır.

Bu çerçevede; gram altın ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı, tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olarak kurgulanan sistemlerin; vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir.

Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

https://x.com/HMBakanligi/status/2012090557225480281?s=20

Yastıkaltı altın sahipleri panikledi! Kuyumculardan çok kritik açıklama geldi
