Haziran ayı kira zam oranları belli oldu

03 Haziran 2024 11:00 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda yüzde 75,45 açıklanarak beklentilerin üstünde arttı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla konut ve iş yerlerinde kira artış oranları da belli oldu.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Hükümetin uyguladığı kirada yüzde 25 zam sınırlaması, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona eriyor. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine mayıs ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak.

Ağustos ayı itibarıyla kiracılar TEFE TÜFE rakamlarına göre zamlı kiralarını ödeyecek.

İŞ YERLERİNE YAPILACAK ZAM ORANI

İş yeri kiraları için ise böyle bir sınır bulunmuyor. İş yeri kiraları 12 aylık TÜFE rakamlarına göre yapılacak. Kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

İş yerlerine yapılacak haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi haziran ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 62,51 olarak uygulayacak.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 5 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI