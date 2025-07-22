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 | Bengü Sarıkuş

Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu

Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan son düzenleme, otomotiv piyasasında dikkat çekici hareketlenmelere yol açtı. Yapılan değişiklikle binek araçlarda yalnızca kısmi artışlar yaşanırken, asıl büyük değişiklik 4x4 Pick-Up segmentinde gerçekleşti. Yeni vergi satış rakamlarına yansımaya başladı. Bazı araçlarda 2 milyon liraya kadar artış yapıldı.

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Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:01

oranlarında yapılan değişiklik en çok Pick-Up segmentinde hissedildi. 4x4 modellerin vergileri yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Bunu bilen yatırımcı veya galericiler haziran ayında 4 binden fazla Pick-Up satın aldı. ÖTV oranının çıkacağı beklentisini yatırıma dönüştürenler, 2 milyon liradan aldığı bir Pick-Up’ı 3 milyon liraya ilana yazdı. Böylece Pick-Up, yüzde 50’ye varan oranda değer kazanmış oldu. Fiyatlar ise lüks araçların SUV’larıyla yarışır hâle geldi.

Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu

Bu sınıftaki araçların ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı ve fiyatlar âdeta fırladı. ÖTV değişikliğinin konuşulmaya başlandığı haziran ayında piyasaya hâkim olan beklenti, satış rakamlarına da yansıdı. Bu dönemde yapılan yaklaşık 4 bin adet Pick-Up satışı tarihin en yüksek haziran satışı olarak da kayıtlara geçti.

Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu

Haziran ayında yüzde 4 ÖTV ile satın alınan araçlar, bugün ikinci elde neredeyse iki katı fiyatlardan satışa çıkarılıyor. Örneğin haziran ayında anahtar teslim fiyatı 2 milyon liraya satılan bir Pick-Up, bugün ilan sitelerinde ikinci eli 3,5 milyon lira bandında listeleniyor. Araç markası ve modeline göre fiyat artışları 2 milyon liraya kadar çıkıyor.

Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu

Bugün 2 milyon 960 bin liraya satılan sıfır Ford Ranger, yeni ÖTV oranı ile 4 milyon 269 bin liraya çıkıyor. Volkswagen Amarok’un fiyatı 3 milyon 182 bin liradan 4 milyon 589 bin liraya yükseliyor. Yeni fiyatlar ile birlikte bu pick-up modelleri, BMW ve Mercedes’in bazı elektrikli SUV modellerinin de üzerine çıkıyor. Devlet bu kararı alırken, pick-up modellerinin yalnızca ticari amaçla değil, lüks SUV alternatifi olarak yaygın şekilde kullanıldığını dikkate aldı.

Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu

TİCARİ ARAÇ SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENECEK

Konforu ve sürüş özellikleri nedeniyle birçok kişi bu araçları binek gibi kullanıyordu. Ancak sektör temsilcileri ÖTV artışının ticari araç sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ediyor.

Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu

2 MİLYON LİRAYA KADAR ARTIŞ YAPILDI

Haziranda yüzde 4 ÖTV ile 1 milyon 750 veya 2 milyon liraya alınan araçlar, ikinci elde 2 milyon 250 bin ile 3 milyon 500 bin lira bandından satışa çıkıyor. Yani bir araçtan modeline göre yalnızca bir ayda 750 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında kazanç sağlanıyor. İlan sitelerinde bu segmentteki araç sayısı hızla artıyor. Galericiler amaçlı aldığı araçları ilanlara koyuyor, bireysel satıcılar da mevcut araçlarını değerlendirmeye başlıyor.

Haziranda 2 milyona alındı, Bugün 3,5 milyon! ÖTV, ikinci el araç piyasasını uçurdu

İLANLARDA YÜZDE 150 ARTIŞ VAR

İlan sayılarındaki artış yüzde 150 seviyelerine ulaşıyor. Sektör temsilcileri ikinci el Pick-Up fiyatlarının bir süre daha yüksek kalmasını bekliyor. Talep canlı kalırsa fiyatların daha da yukarı çıkabileceği konuşuluyor. Ancak uzmanlar bu yüksek fiyattan 4x4 Pick-Up alıcılarının sayılı olacağı ve bu fiyatlara ikinci el satışlarının uzun vadede yapılabileceğini belirtiyor.

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ETİKETLER
#yatırım
#ötv
#araç fiyatları
#ikinci el
#Pick-up
#4x4
#Ekonomi
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