Hem yatırımcıların hem de kuyumcuların gözdesi! Tanesi 40 bin TL'ye dayandı

25 May 2024 12:03 - Güncelleme : 25 May 2024 12:03

Yatırım dünyasında güvenli liman olarak görülen altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır değerini koruyan ve korumaya da devam eden altın, özellikle nadir türleriyle hem yatırımcının hem de kuyumcuların dikkatini çekiyor.

Piyasada yükselişte olan gremse altın, kuyumcuların ve yatırımcıların adeta favorisi haline gelmiş durumda.

HAFTA İÇİ 40 BİNİ AŞTI

Bu hafta 40 bin TL'yi geçen gremse altın, kapanışı 39 bin 168 TL'den yaptı. Diğer altın türlerine göre aradaki fark ise gremse altının nadirliği ve yüksek kalitesinden kaynaklanıyor.

Kuyumcular bu özel türü piyasaya sürerek, altın piyasasında yeni bir heyecan oluşturmaya çalışıyor. Gremse altın, yatırımcılar arasında giderek daha da popüler hale geliyor.

YENİ BİR DÖNEMİ HABERCİSİ...

Gremse altın, yatırım portföylerinde önemli bir yer edinerek değerli metal yatırımlarında yeni bir dönemin habercisi... Kuyumcular ve yatırımcılar, piyasadaki hareketliliği ve potansiyel getirileri yakında takip ediyor.