Hepsiburada’da Büyük Mayıs indirimleri kampanyası başladı!

22 May 2024 14:11 - Güncelleme : 22 May 2024 14:14

Hepsiburada, müşterilerine kazandıran kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek 20-26 Mayıs tarihleri arasında “Büyük Mayıs İndirimleri”ni başlattı. Binlerce markada geçerli indirim ve kampanyalar özellikle bu yaz düğün hazırlığı yapanlara bir çok uygun seçenek sunuyor. Kampanyada çeyiz setlerinden ev tekstil ürünlerine; küçük ev aletlerinden mobilya ve beyaz eşyaya uzanan, her yeni evin ihtiyacı olan ürünlerde büyük indirimler uygulanıyor.

Yeni evleneceklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri indirim kampanyası, 20-26 Mayıs tarihleri boyunca sürecek. Kampanya kapsamında yeni kurulan evlerin en büyük ihtiyacı olan beyaz eşyalarda Samsung, Arçelik, Vestel, LG, Altus gibi markaların ürünleri her gün yenilenen büyük indirimlerle satın alınabilecek. Ayrıca kampanya kapsamında Hoover, Vestel, Kumtel ve Arçelik markalarının 3'lü ankastre setlerinin yanı sıra Schafer markasının elektronik ürünlerinden oluşan çeyiz setleri de bir hafta boyunca özel fırsatlarla sunuluyor.

Küçük ev aletleri hayatı kolaylaştıracak

“Büyük Mayıs İndirimleri” boyunca evlerdeki en büyük yardımcılar olan küçük ev aletleri de indirimli fiyatlarla satışta yer alıyor. Özellikle evindeki küçük ev aletlerini yenilemek isteyenlerin ve düğün hazırlıkları yapanların kaçırmayacağı kampanyada, Schafer ve Karaca markalı mikser ve blender’lar, Yui ve Philips fritözlerin yanı sıra dikey ve robot süpürgeler, buharlı temizlik makinesi, ütü ve kurutma makinesi gibi birçok üründe sepet indirimleri ve kaçırılmayacak özel fiyatlarla evlerdeki yerini alıyor.

Ev - Yaşam ürünlerinde yüzde 70 indirim

Bir hafta sürecek indirimlerde ev - yaşam ürünlerinde de harika fırsatlar kullanıcıları bekliyor. Madame Coco, English Home, Bella Maison markalarının ürünlerinde %70 net indirim fırsatı sunulurken, Karaca ürünlerinde 4 al 2 öde kampanyasıyla sofralara renk katıyor. Emsan ürünleri de “ikinci ürün hediye” fırsatıyla mutfaklardaki yerini alıyor. %50 indirim fırsatıyla sunulan Chakra’nın banyo ve mutfak ürünleri ise evlerine yeni bir dokunuş katmak isteyenleri bekliyor.

Düğün sezonuna özel altın fırsatları

Hem düğün alışverişleri yapacaklar hem de evlenen yakınlarına hediye arayışında olanlar, Hepsiburada’da sunulan seçili altın takı seçeneklerini de indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. Altın kelepçe bilezikler, beyaz altın baget küpeler, burgu zincir kolyeler gibi birçok hediye alternatifi sepette indirimli fiyatlarla sunuluyor.



Büyük Mayıs İndirimleri: https://www.hepsiburada.com/dv/buyuk-mayis-indirimleri