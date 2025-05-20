Her kazada onlar var! Kaza şampiyonu otomobiller açıklandı: Bu araçlardan uzak durun

Amerika Birleşik Devletleri merkezli sigorta platformu Insurify, 2024 yılına ait dikkat çekici trafik kazası verilerini yayımladı. Sigorta kayıtlarına dayanılarak hazırlanan bu kapsamlı rapor, bazı otomobil modellerinin diğerlerine kıyasla çok daha fazla kazaya karıştığını gözler önüne serdi. Özellikle bazı elektrikli araçların listenin üst sıralarında yer alması, bu tür araçların güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.



Raporda araçların kazaya karışma oranları analiz edilirken, sadece model ve marka değil; araç tipi, sürücünün profili, aracın boyutu ve hatta rengi gibi birçok unsur da değerlendirildi. Modern güvenlik teknolojileriyle donatılmış bazı araçların yüksek kaza oranlarına sahip olması ise raporun en dikkat çekici noktalarından biri oldu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE O ARAÇ BULUNUYOR

Listenin zirvesinde, yüzde 15,1’lik kaza oranıyla Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın elektrikli aracı Soul EV yer aldı. Onu Mazda Mazdaspeed 3 (%12,6), Chevrolet Bolt EUV (%11,8), Jeep Wrangler Unlimited (%11,7) ve Volkswagen ID.4 (%11,7) takip etti.



Toplamda 50 aracın yer aldığı sıralamada, özellikle Amerikan otomotiv markalarının ağırlıkta olduğu gözlemlendi. Jeep, RAM ve Chevrolet gibi üreticilerin birden fazla modeli üst sıralarda yer alırken; Alman otomobil devleri Volkswagen, BMW ve Audi de yüksek kaza oranlarıyla listede kendilerine yer buldu.

İŞTE 2024'TE KAZAYA EN ÇOK KARIŞAN 10 OTOMOBİL LİSTESİ

2024 yılında en çok kazaya karışan ilk 10 otomobil modeli ve kaza oranları şu şekilde:

Kia Soul EV – %15,1 kaza oranı ile listenin zirvesinde yer alıyor.

Mazda Mazdaspeed 3 – %12,6 kaza oranı ile ikinci sırada.

Chevrolet Bolt EUV – %11,8 kaza oranıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Jeep Wrangler Unlimited – %11,7 kaza oranıyla dördüncü sırada.

Volkswagen ID.4 – %11,7 ile beşinci sırayı paylaşıyor.

Jeep Wrangler / YJ – %11,6 kaza oranıyla altıncı sırada.

Hyundai Ioniq Hybrid – %11,4 kaza oranı ile yedinci sırada yer alıyor.

Chevrolet Bolt EV – %11,4 oranla sekizinci sırada.

RAM 2500 – %11,2 kaza oranı ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

Chrysler Voyager – %11,2 kaza oranıyla onuncu sırayı paylaşıyor.