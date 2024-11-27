Her saniye yüzlerce ürün satılacak!

27 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:37

E-ticaret sektörü, Kasım'ın son haftasında gerçekleşecek büyük indirim günlerine hazırlanırken, Türkiye’nin dijital büyüme ekosistemine öncülük eden Boosmart ve Digital Growth Art, sektörün önde gelen profesyonellerini Ecom Friday 2024 etkinliğinde buluşturdu.

Boosmart ve Digital Growth Art’ın gelenekselleşen Ecom Friday etkinliği, 15 Kasım’da Türkiye’nin önde gelen e-ticaret​ profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sektörlerinin önde gelen 40’a yakın markasının e-ticaret liderlerini buluşturan etkinlikte, katılımcılar birbirlerinden öğrenme fırsatı yakaladı, ortak sorunlara çözüm arayarak e-ticaret dünyasının geleceğine dair değerli öngörülerde bulundu.

Ecom Friday 2024 kapsamında, özellikle tüm dünyada her kasım ayının son cuması gibi yoğun alışveriş dönemlerinde başarılı olmak isteyen e-ticaret profesyonelleri için değerli bir yol haritası sunuldu. Etkinlik, hem deneyimlerin paylaşıldığı hem de yenilikçi stratejilerin geliştirildiği bir platform olarak büyük ilgi gördü. Dijital pazarlama trendlerinden, Kasım Sonu Alışveriş Dönemi için kritik adımlara kadar pek çok önemli konu derinlemesine tartışıldı.

Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, etkinlikte dijital pazarlama dünyasında öne çıkan yenilikçi çözümler ve yapay zekânın pazarlama süreçlerindeki rolü üzerine detaylı bir sunum yaptı. Katılımcılara, geleceğe yönelik stratejik yaklaşımlar konusunda ilham verdi.

Ünlüsoy, Kasım Sonu Alışveriş Dönemi’nde pazarlama profesyonellerinin göz önünde bulundurması gereken adımları içeren kapsamlı bir “checklist” de sundu. Bu liste, katılımcılara yoğun alışveriş dönemini başarıyla yönetebilmek için önemli ipuçları aktardı.

Büyük indirimde başarının formülü

Harun Ünlüsoy, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, Boosmart olarak, e-ticaret sektörünün önde gelen liderlerini bir araya getirdikleri Ecom Friday’de, 29 Kasım Cuma günü gerçekleşecek büyük indirim gününe yönelik kritik hazırlıkları ele aldıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, e-ticaret firmalarının dijital pazarlama stratejilerini ve operasyonel süreçlerini optimize edebilmesi için özel olarak hazırladıkları kontrol listesini katılımcılarla paylaştıklarını belirten Ünlüsoy, şunları kaydetti:

“Yoğun bir rekabetin yaşandığı bu özel günde, doğru hazırlıklar ve stratejilerle başarılı bir operasyon yönetimi büyük önem taşıyor. Reklamların stok durumuna göre optimize edilmesi, indirime giren ürünler için hızlı aksiyon alınması, sunucuların yoğun trafiğe dayanıklı hale getirilmesi ve tüketici beklentilerine hızla yanıt verilebilmesi gibi kritik maddeleri içeren bu kontrol listesi, firmaların operasyonel süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Etkinlikte, sektör liderleriyle bu listeyi detaylı şekilde değerlendirdik ve onların görüşlerini alarak zenginleştirdik. Ayrıca, tüm e-ticaret firmalarının bu rehberden faydalanabilmesi için kontrol listesini boosmart.com üzerinden ücretsiz olarak erişime açtık.



Boosmart olarak, dijital pazarlama ve e-ticaret ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyor ve bu kritik dönemlerde sektörün yanında olmaya devam ediyoruz.”

Digital Growth Art Kurucusu Fatoş Piranlıoğlu, Kasım Sonu Alışveriş Dönemi ile ilgili önemli istatistikleri değerlendirerek, e-ticaret yöneticilerinin dikkat etmesi gereken temel metriklere odaklandı. Stok dönüşüm oranları ve kampanya performans analizleri ile hızlı kararların önemini vurguladı.

Sektöre rehberlik eden sunumlar

Etkinlikte sektörün önde gelen isimleri de çeşitli konulardaki görüş ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Penti E-ticaret Direktörü Mehmet Türkel de yürürlüğe girmesi planlanan stopaj düzenlemesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Şahıs şirketleri için yüzde 25, limited ve anonim şirketler için ise yüzde 15 stopaj kesintisi öngören bu düzenlemeye firmaların nasıl adaptasyon sağlayacağı tartışıldı.

Google Retail Industry Manager’ı Mert Turay, “fireside chat” formatında gerçekleşen oturumda, sektördeki dönüşüm süreçlerini ve gelecekteki fırsatları paylaştı. Katılımcılar, dijital dönüşümün e-ticaret üzerindeki etkilerini daha derinlemesine keşfetme fırsatı buldular.

Digital Growth Art ve Boosmart tarafından gerçekleştirilen etkinlik, sektör profesyonelleri için değerli bilgiler sunarken, alışveriş sezonu öncesi iş birliklerini güçlendiren bir platform oldu.