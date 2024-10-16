Herkes altını beklerken gümüş ralli yapacak

16 Ekim 2024 09:52 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:52

Yatırımcılar 2025 yılına doğru altın fiyatlarında yükseliş beklentisi içinde. Altın haricinde en çok kazandıracak yatırım araçları araştırılıyor. Yeni yılda gümüşün sürpriz yapacağı belirtilerek fiyat verildi.

Uluslararası Değerli Metaller Piyasası Derneği'nin (LBMA) yaptığı yıllık delege anketine göre, değerli metaller arasında önümüzdeki yıl en iyi performansı gümüş​ gösterecek gibi görünüyor. Ankete katılanların %45’i, gümüşün yatırımcılar için en cazip metal olacağını belirtti.

Altın​ ise hala gözde bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Ankete katılanların %37’si, altının sektördeki en güçlü varlık olacağını düşünüyor. Üçüncü sırada ise %16 ile platin yer alıyor. Buna karşın, paladyum için beklentiler düşük. Katılımcıların sadece %2’si paladyumun değer kazanmasını bekliyor.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ YÜKSEK

LBMA’ya göre, altın fiyatlarının önümüzdeki yıl ons başına 2.941,40 dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu da mevcut fiyatlara göre %10,5’lik bir artış anlamına geliyor. LBMA Başkanı Paul Fisher, Barselona’da yapılan konferansta, altın fiyatlarının geçen yıla göre üçte bir oranında arttığını ifade etti. ABD ekonomisinin dayanıklılığı, artan enflasyon ve güçlü işgücü piyasasının altının yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

ALTIN, PORTFÖYLERDEKİ GÜÇLÜ YERİNİ KORUYOR

Marathon Resource Advisors’ın ortaklarından Robert Mullin ise altının, portföy çeşitlendirmede büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Mullin, "Altın çok etkili bir çeşitlendirici. Merkez bankaları bunu fark etti, Batılı yatırımcılar da bu durumu yeni yeni anlıyor," diye ekledi.

GÜMÜŞ, 2025’İN YILDIZI OLABİLİR

Altın hala güçlü bir varlık olarak öne çıksa da, delegelerin büyük çoğunluğu gümüşün 2025 yılına kadar en çok kazandıracak yatırım aracı olacağını öngörüyor. Anket sonuçlarına göre, gümüşün ons başına 45 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu da mevcut seviyelere göre %43’lük bir artışa işaret ediyor.