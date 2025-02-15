Herkes ekmek alabilsin diye kampanya başlattı: Dar gelirlinin dostu esnaf, 12.5 TL'lik ekmeği 7.5 TL'ye satıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme, ekonomik zorluklar ve artan maliyetler karşısında vatandaşların ekmeğe daha uygun fiyatla ulaşabilmesi için örnek bir kampanya başlattı. İl genelinde 12,5 TL'ye satılan 200 gram ekmeği, fahiş fiyat artışına ve enflasyona karşı başlattığı özel bir kampanya kapsamında 7,5 TL'den satışa sundu.

HERKESİN EVİNE EKMEK ALABİLMESİNİ İSTİYOR

Vatandaş dostu işletme sahibi 50 yaşındaki Veli Sönmez, herkes evine ekmek alabilsin diye 7 buçuk TL'den başlattıkları kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Dörtyol'da bilinen bir esnaf olduklarını ve yaptıkları kampanyayla birlikte vatandaşların daha çok ekmek almaya geldiğini belirtti.

"Bizim tek sıkıntımız burada yolun biraz ters olması bizi çok etkiliyor" diyen Sönmez, ekmeğin 200 gramdan fazla olduğunu, "Gramajında düşüş yok ve fiyatı 7 buçuk TL. Vatandaşlar kampanyamızın uzun sürmesini istiyor. Bizler de sürdürebileceğimiz kadar devam edeceğiz" ifadeleri ile duyurdu.

Ekmeğin fiyatının gittiği çoğu işletmede 12 buçuk TL olduğunu fakat kendisinin kampanya kapsamında 7 buçuk TL'ye aldığını ifade eden Emirhan Güloğlu, "Veli Sönmez'in ekmeği 7 buçuk TL'ye sattığını ilk duyduğunda çok şaşırdığını" belirtti. "Buradaki işletme sahibi kampanya yapmış ve herkes için de çok iyi olmuş" diye konuştu.