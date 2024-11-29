Hesaplı emeklilik için kritik tarih! Başvuranların parası cebinde kalacak: EYT'liler de faydalanacak!

29 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:51

Asgari ücret zammına sayılı günler kaldı. Yeni zamla birlikte birçok ödeme ve borçlanma tutarında da artış yaşanacak. Özellikle emeklilik için prim satın almayı düşünenler, zamma kadar harekete geçerek avantaj sağlayabilir. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ilk ödeme süreci başlarken, EYT’liler de bu fırsattan yararlanabilir. İlk ödeme için 2 ayları oluyor. Peki EYT'lilerinde faydalanabileceği hesap nasıl işliyor? Hesaplı emeklilik için son başvuru tarihi ne? İşte hesaplı emeklilik fırsatını değerlendirmek isteyenler için kritik tarihler ve başvuru detayları...

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Aralık ayı itibarıyla asgari ücret için yapılan görüşmelerle birlikte, 2025 yılına dair yeni ücret belirleme süreci başlıyor. Bu zam, sadece çalışanların maaşlarını değil, birçok ödeme ve borçlanma tutarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle emeklilik planları yapanlar için bu süreç kritik önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BORÇLANMA TUTARINI YÜKSELTECEK

Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca vatandaş için de ücret artışları gündeme geliyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken çalışanlar ise asgari ücrete yapılacak artışı merak ediyor. Bunların yanında emeklilik için primi eksik olanlar da borçlanma hesabı yapıyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VE BORÇLANMA TUTARLARI

Emeklilik için prim günü eksiği bulunanlar, bu eksikliklerini borçlanma yoluyla kapatabiliyor. Bu borçlanmalar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak 2025 yılında uygulanacak zam, borçlanma maliyetlerini de artıracak. Örneğin, 2024 yılı brüt asgari ücret üzerinden bir yıllık borçlanma bedeli 76.807 TL iken, 2025’te asgari ücrete %30-40 arası bir zam yapılması durumunda bu tutar 99.849 TL ile 107.530 TL arasında olacak. Bu nedenle 31 Aralık 2024'e kadar başvuru yapmak, mevcut brüt ücret üzerinden hesaplama yapılacağı anlamına geliyor ve böylece başvuranların paraları cebinde kalacak.

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?

Borçlanma hakkından faydalanabilecek gruplar:

Eksik prim günü olan çalışanlar:

- Erkekler, askerlik dönemlerini borçlanarak primlerine ekleyebilir.

- Kadınlar, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen her çocuk için 720 gün (maksimum üç çocuk) borçlanabilir. Gurbetçiler:

- Yurtdışında çalıştıkları süreleri borçlanabilirler. EYT’liler ve Bağ-Kur’lular:

- Eksik primlerini tamamlamak ya da geçmişte ödenmeyen günlerini ihya etmek isteyenler.

BAŞVURU SÜRECİ VE AVANTAJLAR

31 Aralık 2024'e kadar borçlanma başvurusu yapanlar, mevcut asgari ücret üzerinden hesaplama yaptırabilecek. Başvuru, e-Devlet ya da SGK müdürlüklerinden kolayca yapılabiliyor. Üstelik ödemeler hemen değil, iki ay sonra yapılabiliyor. Eğer ödeme yapılamazsa başvuru iptal oluyor; ancak bu durum hak kaybına yol açmıyor ve tekrar başvuru yapılabiliyor.

NE KADAR GÜN ALINMALI?

Borçlanmalarda ihtiyaca göre gün satın alınabiliyor. Örneğin, bir annenin iki çocuk için toplamda 1440 gün borçlanma hakkı varsa, ancak 800 güne ihtiyacı varsa yalnızca bu kadar gün için başvuru yapabilir. Ancak Bağ-Kur günlerini ihya edecek olanlar, geçmişte ödemedikleri günlerin tamamını almak zorunda.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Prim borçlanmasıyla emeklilik planı yapanlar için 31 Aralık 2024, kritik bir tarih. Bu tarihe kadar başvuru yapanlar hem 2024 asgari ücretinden faydalanabilecek hem de zamlı tutarlardan etkilenmeyecek. Özellikle yurtdışı borçlanma yapan gurbetçiler ve askerlik/doğum borçlanması planlayan sigortalılar için erken başvuru avantajı büyük önem taşıyor.