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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 05:49
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 06:53

HGS'de yeni dönem başladı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerinde köklü bir değişiklik yapıldı. Artık yalnızca ruhsat sahibi e-devlet üzerinden kendi aracının borcunu ödeyebilecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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HGS'de yeni dönem başladı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 05:49
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 06:53

Yıllardır aynı sistemi kullanan Hızlı Geçiş Sistemi'nde () kaçak geçişler için oluşturulan ekranı değişti.

HABERİN ÖZETİ

HGS'de yeni dönem başladı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) kaçak geçişler için oluşturulan ödeme ekranı değişerek, artık sadece e-Devlet üzerinden işlem yapılabiliyor.
Yeni sistemde plaka sorgulamasıyla başkasının aracının kaçak geçişi için ödeme yapılamıyor.
Ödeme yapmak isteyen araç sahipleri e-Devlet'e giriş yaparak 9 adımda işlem tamamlayabiliyor.
Ödeme ekranı şimdilik sadece web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılarak kullanılabiliyor, mobil uygulamada geçersiz.
Başkasına ait bir araçla HGS'den kaçak geçiş yapanlar, araç sahibinden bilgi alarak elden ödeme yapacak.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

PLAKADAN SORGULAMA TARİH OLDU

Yeni dönemde kendi aracı dışında başkasının aracının plakasını sorgulayarak ödeme yapılmasının önüne geçildi.

Eskiden istenilen plaka girildiğinde geçiş ihlali varsa ödeme yapılabiliyordu. Yeni sistemde 'e yönlendirilerek kaçak geçişin olup olmadığı öğreniliyor.

HGS'de yeni dönem başladı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

9 ADIMDA ÖDEME SAYFASINA ULAŞILIYOR

Araç sahiplerinin ödeme sayfasına ulaşmak için 9 adımda işlem yapması gerekiyor.

Tarayıcı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılıyor, arama kısmına "Araçlarım" yazılıyor ve gelen listeden ilgili araç seçiliyor. "Geçiş" sekmesi altında otoyol geçiş bilgileri görüntüleniyor. İhlalli geçiş varsa borç listesi sıralanıyor. İlgili borç kısmında "Ödeme yap" sekmesi tıklanarak ödeme adımına geçiliyor. Sonrasında kartla ödeme yaparak işlem tamamlanıyor.

HGS'de yeni dönem başladı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

MOBİL UYGULAMADA GEÇERSİZ

Ödeme yapılacak kısım e-Devlet'in mobil uygulamasında bulunmuyor, şimdilik yalnızca web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılarak ihlalli geçişler ödenebiliyor.

HGS'de yeni dönem başladı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

BAŞKASININ ARACIYLA HGS'DEN GEÇENLER ELDEN ÖDEME YAPACAK

Bir arkadaşının aracını emanet alıp HGS gişesinden geçen kişiler, eğer aracın HGS'sinde bakiye yoksa, araç sahibinden HGS'nin ne kadar tuttuğunu öğrenip elden ücret ödeyecek.

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#E-Devlet
#ödeme
#hgs
#Hızlı Geçiş Sistemi
#Araçlarım
#Ekonomi
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