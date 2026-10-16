HGS'de yeni dönem başladı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

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İstanbul
Yıllardır aynı sistemi kullanan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) kaçak geçişler için oluşturulan ödeme ekranı değişti.
Yeni dönemde kendi aracı dışında başkasının aracının plakasını sorgulayarak ödeme yapılmasının önüne geçildi.
Eskiden istenilen plaka girildiğinde geçiş ihlali varsa ödeme yapılabiliyordu. Yeni sistemde e-Devlet'e yönlendirilerek kaçak geçişin olup olmadığı öğreniliyor.
Araç sahiplerinin ödeme sayfasına ulaşmak için 9 adımda işlem yapması gerekiyor.
Tarayıcı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılıyor, arama kısmına "Araçlarım" yazılıyor ve gelen listeden ilgili araç seçiliyor. "Geçiş" sekmesi altında otoyol geçiş bilgileri görüntüleniyor. İhlalli geçiş varsa borç listesi sıralanıyor. İlgili borç kısmında "Ödeme yap" sekmesi tıklanarak ödeme adımına geçiliyor. Sonrasında kartla ödeme yaparak işlem tamamlanıyor.
Ödeme yapılacak kısım e-Devlet'in mobil uygulamasında bulunmuyor, şimdilik yalnızca web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılarak ihlalli geçişler ödenebiliyor.
Bir arkadaşının aracını emanet alıp HGS gişesinden geçen kişiler, eğer aracın HGS'sinde bakiye yoksa, araç sahibinden HGS'nin ne kadar tuttuğunu öğrenip elden ücret ödeyecek.