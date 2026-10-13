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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:56

Araç muayenesinde yeni adım: TURKA ve TÜVTÜRK arasında imza

Türkiye'de araç muayenesinde yüksek teknolojili dönem başlıyor. TURKA ile TÜVTÜRK tarafı arasında mevcut araç muayene istasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeler kapsamında iyi niyet anlaşması imzalandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Araç muayenesinde yeni adım: TURKA ve TÜVTÜRK arasında imza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:56

Türkiye'de 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayenede yeni döneme giriliyor. Yeni yıl için hizmetlerini üstlenen , istasyon ağını oluşturmak üzere yeni yatırımlarını sürdürürken mevcut istasyonlarının devralınması için de görüşmelere başladı.

Araç muayenesinde yeni adım: TURKA ve TÜVTÜRK arasında imza

YENİ NESİL MUAYENE VURGUSU

İyi niyet anlaşması hakkında bilgi veren TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, şunları söyledi:

"2025'te ihaleyi kazanmamızla başlayan süreçte hızla yol aldık. Uluslararası alanda yetkin iş ortaklarımızla araç muayene sisteminin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirledik, altyapı yatırımlarımız için çalışmalara başladık. 'daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı tanıttık. Şimdi de TÜVTÜRK operasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni bir adım attık. İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, bu görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor."

Araç muayenesinde yeni adım: TURKA ve TÜVTÜRK arasında imza

YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI HİZMET

Halis Ezer, devralınması planlanan istasyonların dönüşümüyle ilgili bilgi vererek, "Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak bunları programımızın bir parçası olarak TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Fiziki koşulları yenileyecek, muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği altyapıyı oluşturacağız. Araç sahiplerine vaat ettiğimiz yeni nesil muayene hizmetini, TURKA ağına dahil olacak tüm merkezlerde aynı standartlarla sunacağız" diye konuştu.

Ezer sözlerine şöyle devam etti:

"İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz. Önceliğimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini esas alan bir araç muayene ağı oluşturmak."

 TURKA, araç muayene hizmetleri konusunda global deneyime sahip ortaklarıyla, uluslararası uzmanlığı yerel deneyimle buluşturarak yeni nesil araç muayene hizmetleri sunmayı hedefliyor.

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ETİKETLER
#İstanbul
#tüvtürk
#araç muayene
#turka
#Halis Ezer
#Otomobil
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