9 Ekim 2026 tarihli ve 33395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile istasyon denetimlerinde yeni bir dönem başladı.

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HABERİN ÖZETİ Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Cezalar 100 bin liraya çıktı 9 Ekim 2026 tarihli ve 33395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile araç muayene istasyonlarının denetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkisine bağlandı ve ihlaller için üç kademeli ceza tarifesi getirildi. Araç muayene istasyonlarının denetimi Karayolları Trafik Kanunu ve 655 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkisine bağlandı. İşletmecilerin uymakla yükümlü olduğu birçok kriter resmi olarak "idari şart" statüsüne alındı. İhlallerin ağırlığına göre 17.376 TL, 43.447 TL ve 100.000 TL olmak üzere üç kademeli idari para cezası uygulanacak. Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Karayolu ve araç güvenliğini ilgilendiren bu hükümlerin yürütülmesinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sorumlu olacak.

Yapılan düzenlemeyle, araç muayene istasyonlarının denetimi Karayolları Trafik Kanunu ve 655 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkisine bağlandı. Ayrıca işletmecilerin uymakla yükümlü olduğu birçok kriter resmi olarak "idari şart" statüsüne alındı.

İHLALİN AĞIRLIĞINA GÖRE ÜÇ KADEMELİ CEZA TARİFESİ

Yeni yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş araç muayene istasyonu işletmecilerinin yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda uygulanacak idari para cezaları üç ayrı kademede yeniden belirlendi. İhlal edilen madde ve bentlere göre kesilecek cezalar şu şekilde sıralandı:

17 Bin 376 TL Ceza: Yönetmeliğin 6, 9, 11 ve 15'inci maddelerinde yer alan belirli işletme ve idari yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmecilere uygulanacak.

Yönetmeliğin 6, 9, 11 ve 15'inci maddelerinde yer alan belirli işletme ve idari yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmecilere uygulanacak. 43 Bin 447 TL Ceza: Yönetmeliğin 6, 11, 12 ve 17'nci maddelerinde sayılan standart ve şartlara aykırılık tespit edilmesi halinde kesilecek.

Yönetmeliğin 6, 11, 12 ve 17'nci maddelerinde sayılan standart ve şartlara aykırılık tespit edilmesi halinde kesilecek. 100 Bin TL Ceza: Muayene güvenliğini ve işleyişini ilgilendiren 12, 17 ve 22'nci maddelerdeki ağır yükümlülük ihlallerinde kesilecek en yüksek idari para cezası tutarı olacak.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Karayolu ve araç güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu hükümlerin yürütülmesinden doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sorumlu olacak.