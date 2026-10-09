Ucuz akaryakıtta şifre 'banka': İndirim oranı yüzde 9'a yaklaşıyor

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UYGULAMALAR
İstanbul
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve pompaya art arkaya yansıyan zamlar ulaşım bütçelerini zorlarken, tüketicinin imdadına finans sektörü yetişti.
Bankaların Ekim ayına özel devreye aldığı akaryakıt kampanyalarında geri kazanım oranı yüzde 9 sınırına dayandı. Depoyu doldururken bütçeyi rahatlatacak şifre ise banka kartlarındaki puan ve indirim fırsatlarında gizli.
İşte akaryakıt faturasını düşürecek avantaj haritası...
BRENT PETROL VE POMPA FİYATLARI YÜKSELDİ
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan tırmanış, sürücülerin akaryakıt faturalarını kabartmaya devam ediyor. Yıla 61 dolar seviyelerinden başlayan brent petrolün varil fiyatı 100 dolar eşiğini aşarak yüzde 69'a yakın artış kaydetti. Küresel fiyatlamanın etkisiyle İstanbul'da benzinin litresi 84 TL, motorinin litresi ise 90 TL sınırını aşarak yılbaşından bu yana yüzde 65'i bulan zam oranlarına ulaştı.
TÜKETİCİ YÜKSELEN MAALİYETLERE KARŞI ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
Artan akaryakıt maliyetleri karşısında bütçesini korumak isteyen tüketiciler, alternatif tasarruf yöntemlerine yöneldi. Tam da bu noktada bankaların akaryakıt dağıtım şirketleriyle iş birliği içinde sunduğu kart kampanyaları öne çıkıyor. Ekim ayı boyunca geçerli olan sadakat puanı ve doğrudan indirim fırsatları, depo dolum maliyetlerini önemli ölçüde aşağı çekme imkanı sunuyor.
İNDİRİM ORANINDA ZİRVE YÜZDE 8,89 İLE PARAF KART'TA
Bankaların sunduğu Ekim ayı fırsatlarında en yüksek getiri oranları belli oldu. Paraf Kart, tüm istasyonlarda geçerli 3 defa 1.500 TL’lik akaryakıt alımına 400 TL ParafPara vererek yüzde 8,89 ile dönemin en yüksek geri dönüş oranını sunuyor. Denizbank Bonus ise 3 defa 2.000 TL harcamaya 3. alışverişte uyguladığı 500 TL indirimle yüzde 8,33’lük avantaj sağlıyor. Maximum Kart da Shell istasyonlarındaki 4 defa 1.500 TL harcamaya verdiği 500 TL puanla yüzde 8,33 getiri oranına ulaşıyor.
BONUS, BANKKART VE AXESS'TEN DEPO DESTEĞİ
Tasarruf fırsatları diğer bankalarda da sürüyor. TEB Bonus, Petrol Ofisi'nde 4 defa 1.600 TL harcamaya 5'inci alımda 500 TL indirim sağlarken; Ziraat Bankkart, TotalEnergies istasyonlarında 4 defa 1.650 TL alıma 500 TL puan vererek yüzde 7,58'lik bir avantaj oluşturuyor. Axess Opet'te 4 defa 1.500 TL harcamaya 450 TL puan (%7,50), Garanti Bonus ise Petrol Ofisi'nde 4 defa 1.600 TL harcamaya 450 TL puan (%7,03) ile sürücülere destek sağlıyor.
KART AVANTAJLARI İLE DEPO MAALİYETİ DÜŞÜYOR
Son dönemde pompa fiyatlarındaki artışın yarattığı yük, doğru kart stratejileri ve kampanya takipleriyle hafifletilebiliyor. İstasyon tercihlerini bankaların kampanya dönemleriyle eşleştiren sürücüler, birim depo maliyetlerinde kayda değer bir indirim elde ederek ulaşım bütçelerini dengeleme imkanı buluyor.