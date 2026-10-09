Ucuz akaryakıtta şifre 'banka': İndirim oranı yüzde 9'a yaklaşıyor

İNDİRİM ORANINDA ZİRVE YÜZDE 8,89 İLE PARAF KART'TA

Bankaların sunduğu Ekim ayı fırsatlarında en yüksek getiri oranları belli oldu. Paraf Kart, tüm istasyonlarda geçerli 3 defa 1.500 TL’lik akaryakıt alımına 400 TL ParafPara vererek yüzde 8,89 ile dönemin en yüksek geri dönüş oranını sunuyor. Denizbank Bonus ise 3 defa 2.000 TL harcamaya 3. alışverişte uyguladığı 500 TL indirimle yüzde 8,33’lük avantaj sağlıyor. Maximum Kart da Shell istasyonlarındaki 4 defa 1.500 TL harcamaya verdiği 500 TL puanla yüzde 8,33 getiri oranına ulaşıyor.